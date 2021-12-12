賽艇｜洪詠甄趙顯臻目標亞運獎牌　雙人與單人艇之間的選擇與糾結

因颱風而延期2個月的香港賽艇錦標賽，周日（12日）假石門划艇中心上演，不少港將均有參賽，包括東京奧運港隊唯一代表洪詠甄，以及失落奧運席位的趙顯臻，兩人均放眼來年亞運，卻糾結在項目的選擇上。



洪詠甄今次出戰四人雙槳和八人單槳項目，首次「夾艇」，分別以6分58.32秒和6分49.02秒奪得銀牌和金牌。

另外，趙顯臻於男子個人雙槳項目，以個人最佳成績6分45.37秒完賽，力壓「拉機王」陳至鋒造出的7分15.25秒，取得金牌。

趙顯臻造出個人最佳表現。（羅君豪攝）

一馬當先拋離對手。（羅君豪攝）

來年杭州亞運港隊將會派隊出戰男、女子公開組個人雙槳以及輕量級雙人雙槳，聖誕節前將會有隊內選拔，分別測試水上和陸上的表現。雖然亞運前暫時未有外地比賽 ，但趙顯臻坦言自己在過去兩個本地賽事中感覺自己狀態很好：「剛才和陳至鋒鬥，用一個很大距離贏，是一個很大的信心，加上今天時間Under 7分鐘，單人來說是很好的成績。」

失落東奧後再出發

失落東奧後，兩個月時間沉澱再備戰亞運，感覺現行的體能訓練有幫助，雖然沒有比賽，仍希望狀態能保持到下年。去屆在男子輕量級單人雙槳中勇奪銀牌，今屆自然也劍指獎牌：「但我自己都好忐忑，因為雙人要夾多個拍檔，未知自己是否準備好，但單人要玩公開組，對我們玩開輕量級來說是挑戰，因為要增磅。」雖然趙顯臻笑言自己傾向單人，但仍待隊內賽成績再決定。

洪詠甄奪一金一銀。（羅君豪攝）

洪詠甄：單人艇機會大一點

東京奧運後，完成第三個本地比賽的洪詠甄，今次未有出戰單人艇，笑言自己「試新嘢」：「試下新組合，例如今次和Anna（安宜）拍檔，大家的划法不同，能在對方身上取經，好像入水用力大家都不同，好易知哪一種比較好。」

洪詠甄今次出戰女子四人雙槳和八人單槳。（羅君豪攝）

洪詠甄曾提過自己想亞運挑戰雙人艇，但卻遇到難題。由於雙人輕量級女子組的體重平均需要低於57公斤，她要減至59公斤才達標，「我上個月有試減，但去到61.2公斤就停下來，只要有一秒放鬆就馬上增磅。」現時保持63至64公斤，卻反而有增到肌，「表現有進步，所以想望獎牌可能單人機會大一點，只好說服自己：奧運Single我都爬過，亞運應該可以的。」