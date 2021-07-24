東京奧運︱港隊賽艇女將洪詠甄復活成功！　晉身半準決賽

東京奧運港隊戰情速報：香港賽艇女將洪詠甄（Winne）昨日參加女子單人雙槳賽艇項目，因只得小組第四名，跌入今早上演的復活賽。

Winne在復活賽中，成功取得第二名，成功「復活」！成功晉身明天的半準決賽。



周五（23日）Winne經歷緊張又失望的奧運初體驗之後，今日（24日）收拾心情，出戰復活賽。今屆奧運划艇項目，初賽小組首三名，可直接晉身半準決賽。由於Winne昨日只得第四，所以今日須在復活賽再度出戰，如能取得小組首兩名，仍可晉身明早上演的半準決賽。

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今天賽場陽光猛烈，無阻洪詠甄以復活賽第二名晉級半準決賽。（路透社）

Winne今天與古巴、烏干達、多哥及蘇丹選手同組，她雖然稍為落後古巴選手維妮嘉（Milena VENEGA），但首500米已跟餘下3個對手拉開4秒以上距離。之後每過500米分段距離愈拉愈開，最終成功以第二名過終點，成功敗部復活！

她以8分23.58秒完成賽事，落後首名衝線的古巴選手維妮嘉6.28秒，惟已足夠晉身最後八強。相對昨天初賽Winne以8分17.79秒完成，今天她的完賽時間慢了近6秒。

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（余俊亮攝）

水上與山上的洪詠甄：（按圖放大）

洪詠甄2016年才正式學艇，2017年就成為香港體育學院全職運動員，往後幾年更是急速冒起——出戰2018年亞運會、在U23世界錦標賽取得第6名、獲得世界室內賽艇錦標賽的U23組別銀牌、今年更驚喜地奪得奧運資格。

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