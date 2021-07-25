東京奧運︱港隊賽艇女將洪詠甄完成半準決賽　出戰名次賽力爭上游

東京奧運港隊戰情速報：香港賽艇女將洪詠甄（Winne）周六（24日）在女子單人雙槳賽艇項目復活賽取得小組第二名，今日（25）日出戰半準決賽在小組得第六名，無緣晉身7月30日上演的獎牌賽。



Winne昨天力壓同組的烏干達、多哥及蘇丹選手，僅次古巴選手維妮嘉（Milena VENEGA）之後，以第二名過終點，成功敗部復活，晉級半準決賽。

全長2000米的賽事，Winne初賽以8分17.79秒完成，次日她在復活賽以8分23.58秒完成，時間慢了近6秒。

港隊賽艇女將洪詠甄完成半準決賽，無緣獎牌賽後，將出戰名次賽力爭上游。（美聯社／資料圖片）

今天面對一班力爭獎牌戰的強手，Ｗinne在實力明顯有差距下，起步時嘗試以高槳頻縮窄差距。惟每槳划幅以至速度上均不及一眾對手，旋即被「主艇群」拋離。越過500米線時，已落後領前的美國選手9.33秒。

不過她仍然努力表現自己，盡量不被拋離更遠。她終以8分36.37秒完賽，在分組6名選手中敬陪末席，未能晉身獎牌賽。她會在7月29或30日出戰名次賽，決定最後排名。

▶▶▶緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

周六（24日）賽場陽光猛烈，無阻洪詠甄以復活賽第二名晉級半準決賽。（路透社）

東京奧運・直擊丨洪詠甄22歲的奧運序幕 上了壓力一課重整再來

東京奧運．賽艇｜洪詠甄小組第4 落入復活賽晉級未絕望

重溫：東京直擊・女子賽艇單人雙槳初賽精彩畫面

+ 8

關於洪詠甄的故事：

東京奧運．洪詠甄丨她堅持的是 畀盡力仍追不上 還是努力地划

東京奧運．賽艇｜洪詠甄首戰奧運獲譽天份高 宮崎駿成紓壓良方

東京奧運．賽艇｜22歲洪詠甄出線東奧 世錦賽奪牌後達成目標

東京奧運開幕禮全追蹤｜港隊跟住葡萄牙 進場隊伍不依英文排列

▶▶▶緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

（余俊亮攝）

水上與山上的洪詠甄：（按圖放大）

洪詠甄2016年才正式學艇，2017年就成為香港體育學院全職運動員，往後幾年更是急速冒起——出戰2018年亞運會、在U23世界錦標賽取得第6名、獲得世界室內賽艇錦標賽的U23組別銀牌、今年更驚喜地奪得奧運資格。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

+ 32

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

數據分析公司Gracenote預測今屆奧運獎牌榜，按圖即睇前30名國家：

+ 25

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

+ 1

【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

+ 1

吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：