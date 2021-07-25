東京奧運︱港隊賽艇女將洪詠甄完成半準決賽　出戰名次賽力爭上游

東京奧運港隊戰情速報：香港賽艇女將洪詠甄（Winne）周六（24日）在女子單人雙槳賽艇項目復活賽取得小組第二名，今日（25）日出戰半準決賽在小組得第六名，無緣晉身7月30日上演的獎牌賽。
Winne昨天力壓同組的烏干達、多哥及蘇丹選手，僅次古巴選手維妮嘉（Milena VENEGA）之後，以第二名過終點，成功敗部復活，晉級半準決賽。
全長2000米的賽事，Winne初賽以8分17.79秒完成，次日她在復活賽以8分23.58秒完成，時間慢了近6秒。
今天面對一班力爭獎牌戰的強手，Ｗinne在實力明顯有差距下，起步時嘗試以高槳頻縮窄差距。惟每槳划幅以至速度上均不及一眾對手，旋即被「主艇群」拋離。越過500米線時，已落後領前的美國選手9.33秒。
不過她仍然努力表現自己，盡量不被拋離更遠。她終以8分36.37秒完賽，在分組6名選手中敬陪末席，未能晉身獎牌賽。她會在7月29或30日出戰名次賽，決定最後排名。
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關於洪詠甄的故事：
水上與山上的洪詠甄：（按圖放大）
洪詠甄2016年才正式學艇，2017年就成為香港體育學院全職運動員，往後幾年更是急速冒起——出戰2018年亞運會、在U23世界錦標賽取得第6名、獲得世界室內賽艇錦標賽的U23組別銀牌、今年更驚喜地奪得奧運資格。
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