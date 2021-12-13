歐聯淘汰賽｜馬體會伸張程序正義皇馬當災　重新抽籤贏家輸家小結

撰文：何偉畧
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歐聯淘汰賽抽籤因技術錯誤，引致極罕情况，需要即日重抽。對決大洗牌，自然有人歡喜有人愁。重抽大輸家，當數皇家馬德里，對手大幅「升呢」。
重抽因為馬德里體育會指首次抽籤時，曼聯的球未有放入抽籤盤，令全部抽籤結果有問題，引發歐洲足協決定重抽。原先8組對碰，7組改頭換面，原先最矚目的「球王之戰」，畫風一轉變成「愛．回家」。

抽完又抽，一抽再抽，艾沙雲似乎樂在其中。（路透社）

輸家：皇家馬德里

「馬德里打吡」剛剛完成，皇馬2:0輕取馬體會，好鄰居不夠一天「回禮」。皇馬原先抽中賓菲加，重抽後遇上其中實力最強的次名球隊之一，巴黎聖日耳門。皇馬「多得你唔少」，要應付尼馬、麥巴比及美斯，「難食程度」爆燈。

祖奧菲歷斯：「你贈我兩粒，我贈你PSG。」（設計對白、路透社）

不過，這場對決令美斯重臨「熟悉的戰場」。今季轉會到PSG的皇馬前隊長沙治奧拉莫斯，一直傷多過踢，能否及時傷癒，倒戈班拿貝，惹人期待。

拉莫斯能否趕及傷癒回家呢？（Getty Images）

贏家：曼聯、馬體會、車路士、拜仁慕尼黑

馬體會提出問題引發重抽，對手由拜仁慕尼黑變成曼聯，加上「鄰居」重抽遇上勁敵，可算「損人利己」。

另邊廂，曼聯暫時避過「球王之戰」，重抽情况總算未到最壞。而且，C朗拿度是馬體會剋星，錄得25個入球及9次助攻。「球王救紅魔」，或者迪基亞在成長地救曼聯的戲碼，隨時上演。

這兩人，誰有較大機會助紅魔出線？（Getty Images）

此外，前屆冠軍拜仁的對手由馬體會變成薩爾斯堡，對手實力看來有所減弱，惟要注意這支「紅牛二隊」充滿超級新秀，有力殺拜仁措手不及。

最後，衛冕的車路士重抽過後，仍然遇上歐聯淘汰賽稀客法甲里爾，籤運相當佳。

車路士始終會對里爾，球會編輯頗有閒情「精製」結果圖。（車路士twitter）

歐聯16強重新抽籤結果：

曼城 對 士砵亭
利物浦 對 國際米蘭
阿積士 對 賓菲加
皇家馬德里 對 巴黎聖日耳門
拜仁慕尼黑 對 薩爾斯堡
曼聯 對 馬德里體育會
里爾 對 車路士
祖雲達斯 對 維拉利爾

英超第17輪直播賽程（按圖放大）

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歐聯抽籤亂局回顧：

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