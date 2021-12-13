歐聯16強｜馬體會「被安排」抽不中曼聯　主持人擺烏龍需重新抽籤

歐聯16強抽籤出現爭議，當抽到馬德里體育會的對手時，主持人並沒有將曼聯的抽籤球放入盤中，而當時曼聯是尚未抽籤，跟馬體會亦沒有迴避的理由。據報，馬體會已經向歐洲足協要求解釋。歐洲足協最新宣布，之前的抽籤結果無效，會在香港時間晚上10時重新抽籤！



在歐聯16強抽籤，第一場抽出的賓菲加對皇家馬德里。第二場，先抽出次名晉級的維拉利爾，歐洲足協球會競賽主管Michael Heselschwerdt將維拉利爾的潛在對手抽出，放入盤子，讓嘉賓艾沙雲抽出維拉利爾的對手。結果，艾沙雲抽出了曼聯，曼聯對維拉利爾！慢住，曼聯及維拉利爾在分組賽同組，是不可能16強相遇的！歐洲足協主席Giorgio Marchetti介入，指出兩隊不能相遇，之後艾沙雲再抽，就抽出了曼城。第二場是維拉利爾對曼城。

第三場，先抽出次名晉級的馬體會，跟住Michael Heselschwerdt再次出錯。按當時情況，在小組首名球隊當中，馬體會只不會遇上皇馬（同國兼已抽出）、利物浦（同組）及曼城（已抽出）。然而，Michael Heselschwerdt錯誤地沒有將曼聯的抽籤球擺入去。最後，艾沙雲抽出了拜仁慕尼黑為馬體會的對手。據報，馬體會要求歐洲足協解釋，而曼聯就沒有挑戰，但都靜候歐洲足協的解釋。

歐洲足協在香港時間晚上8時多宣布，由於抽籤時出現技術問題，宣布之前的抽籤結果無效，需要在香港時間晚上10時重新進行歐聯16強抽籤。歐洲足協解釋，外判承辦商提供的軟件出現問題，而這套軟件是用來指引足協官員判斷每隊的可能對手，所以在抽籤中出現重大的錯誤。

【抽籤片段，在決定馬體會的對手時，主持沒有將曼聯的球擺入去】

It definitely looks like #mufc’s ball - in the second pot from the right, back row - was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV — Mark Critchley (@mjcritchley) December 13, 2021

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