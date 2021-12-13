歐聯16強｜馬體會「被安排」抽不中曼聯　主持人擺烏龍需重新抽籤

撰文：顏銘輝
出版：更新：

歐聯16強抽籤出現爭議，當抽到馬德里體育會的對手時，主持人並沒有將曼聯的抽籤球放入盤中，而當時曼聯是尚未抽籤，跟馬體會亦沒有迴避的理由。據報，馬體會已經向歐洲足協要求解釋。歐洲足協最新宣布，之前的抽籤結果無效，會在香港時間晚上10時重新抽籤！

在歐聯16強抽籤，第一場抽出的賓菲加對皇家馬德里。第二場，先抽出次名晉級的維拉利爾，歐洲足協球會競賽主管Michael Heselschwerdt將維拉利爾的潛在對手抽出，放入盤子，讓嘉賓艾沙雲抽出維拉利爾的對手。結果，艾沙雲抽出了曼聯，曼聯對維拉利爾！慢住，曼聯及維拉利爾在分組賽同組，是不可能16強相遇的！歐洲足協主席Giorgio Marchetti介入，指出兩隊不能相遇，之後艾沙雲再抽，就抽出了曼城。第二場是維拉利爾對曼城。

第三場，先抽出次名晉級的馬體會，跟住Michael Heselschwerdt再次出錯。按當時情況，在小組首名球隊當中，馬體會只不會遇上皇馬（同國兼已抽出）、利物浦（同組）及曼城（已抽出）。然而，Michael Heselschwerdt錯誤地沒有將曼聯的抽籤球擺入去。最後，艾沙雲抽出了拜仁慕尼黑為馬體會的對手。據報，馬體會要求歐洲足協解釋，而曼聯就沒有挑戰，但都靜候歐洲足協的解釋。

歐洲足協在香港時間晚上8時多宣布，由於抽籤時出現技術問題，宣布之前的抽籤結果無效，需要在香港時間晚上10時重新進行歐聯16強抽籤。歐洲足協解釋，外判承辦商提供的軟件出現問題，而這套軟件是用來指引足協官員判斷每隊的可能對手，所以在抽籤中出現重大的錯誤。

【抽籤片段，在決定馬體會的對手時，主持沒有將曼聯的球擺入去】

抽籤如劇本般炮製最強話題對決　從數據看C朗激戰美斯

歐聯｜16強戲碼揭盅曼聯抽下籤鬥PSG　C朗美斯再次交鋒

晉級歐聯16強球隊（按圖放大）：

+9

英超第17輪直播賽程（按圖放大）

+4

本周焦點報道—F1改朝換代：

F1阿布扎比站｜韋斯達賓終極一戰先拔頭籌　力壓咸美頓排頭位F1．阿布扎比站｜平治領先自由練習　韋斯達賓：紅牛戰車不夠快F1｜韋斯達賓爭標攬炒大陰謀　賽事總監：有過火行為隨時扣分F1｜世界冠軍會在撞車中誕生？　史上兩大車神也曾不惜一切F1｜42歲拉高倫退役在即　家庭至上　冰一般的性格贏盡愛戴F1世界冠軍｜咸美頓韋斯達賓由頭鬥到尾　如何煉成神奇的369.5分F1｜阿布扎站變爭冠總決賽　韋斯達賓父：兒子將用盡一切方式爭勝
曼聯（Manchester United）
歐聯
皇馬（Real Madrid）
足球