歐聯淘汰賽｜重抽結果出爐曼聯鬥馬體會　球王之戰暫時無緣

歐聯16強淘汰賽抽籤因出現嚴重錯誤，結果作廢。歐洲足協決定重新抽籤，球王之戰落空。
英超曼聯原定對巴黎聖日耳門，重新抽籤後將遇上馬德里體育會。
較早前抽籤時，因為抽選馬德里體育會的對手時出錯。當時曼聯未有對手，該抽籤球卻未有放入抽選盤之中。結果出爐後，馬德里體育會等球隊先後質疑。歐洲足協決定重抽。
歐聯16強｜馬體會「被安排」抽不中曼聯 主持人擺烏龍需重新抽籤
歐聯淘汰賽16強重新抽籤結果：
曼城 對 士砵亭
利物浦 對 國際米蘭
阿積士 對 賓菲加
皇家馬德里 對 巴黎聖日耳門
拜仁慕尼黑 對 薩爾斯堡
曼聯 對 馬德里體育會
里爾 對 車路士
祖雲達斯 對 維拉利爾
重抽起因是馬德里體育會質疑首次抽籤時，曼聯的球未有放入抽選盤。重抽之後，他們巧合地抽中曼聯。重新抽籤後，只有一組對碰「如期上演」，就是衛冕的車路士，維持對戰法甲的里爾。
16強首回合將於來年2月15日開戰，分兩星期舉行。次回合於3月8日開始，同樣分兩星期舉行。
英超第17輪直播賽程（按圖放大）
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