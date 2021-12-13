歐聯｜16強戲碼曼聯抽中鬥PSG　C朗美斯再次交鋒　但抽籤結果無效

撰文：何偉畧
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歐聯16強抽籤結果出爐。英超四強之中，曼聯抽得下籤對巴黎聖日耳門，當世兩大球王美斯與C朗拿度，將會正面交鋒。衛冕的車路士則抽到好籤，遇上法甲里爾。【編按：由於抽籤出現失誤，歐聯16強將於香港時間晚上10時重新抽籤】

歐聯淘汰賽16強抽籤結果：

曼城 對 維拉利爾
利物浦 對 薩爾斯堡
阿積士 對 國際米蘭
皇家馬德里 對 賓菲加
拜仁慕尼黑 對 馬德里體育會
曼聯 對 巴黎聖日耳門
里爾 對 車路士
祖雲達斯 對 士砵亭

曼聯在英超四強之中抽到下籤，惡鬥巴黎聖日耳門。（Getty Images）

C朗拿度在陣的曼聯，將與宿敵美斯會師16強。二人在西甲相鬥多年，在歐聯淘汰賽卻久未碰面，已是2010-11年球季準決賽。不過，二人去季在分組賽曾相遇，C朗當時效力祖雲達斯，與巴塞隆拿同組。

抽籤如劇本般炮製最強話題對決　從數據看C朗激戰美斯

相對而言，英超其餘球隊籤運較佳，衛冕的車路士應付法甲里爾，利物浦會遇上奧地利的薩爾斯堡。上屆亞軍曼城，則會對決西甲維拉利爾。

16強首回合將於來年2月15日開戰，分兩星期舉行。次回合於3月8日開始，同樣分兩星期舉行。

衛冕的車路士將與里爾爭晉級。（Getty Images）

晉級歐聯16強球隊（按圖放大）：

+9

英超第17輪直播賽程（按圖放大）

+4

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