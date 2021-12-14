西甲｜傳阿古路明宣布退役　心律不正難治射破皇馬告別球壇

回歸西甲，沒料到成為生涯最後一趟。

巴塞隆拿的阿根廷前鋒阿古路在10月底上陣時突感胸口不適，立即退場治理，事後驗出心律不正，更有退役之虞。多家外國傳媒報道，不幸傳聞將會成真，阿古路將於明天宣布退役。



西班牙記者Guillem Balague指，33歲的阿古路將於當地時間星期三宣布因健康問題，無奈退役。

阿古路在今季西甲打吡對皇馬時後備上陣，為巴塞破蛋，沒料到成為生涯最後入球。（Getty Images）

阿古路於10月30日西甲對阿拉維斯時正選出場，上半場後段突有異樣，顯得呼吸困難，須立即離場。以為是小問題，但阿古路及後接受連串檢查，發現心律不正的問題頗為複雜及嚴重。

阿古路在對艾拉維斯一仗，突感胸口不適，立即退場，就此告別。（Getty Images）

阿古路在治療期間曾表示有信心復出，及後又稱會遵從醫生指示，決定去向。阿古路在球會上陣共666場，合共射入379球，輝煌時期在曼城，10季內奪得5次英超冠軍，並於2014-15年球季成為聯賽神射手。而球會生涯的最後一球，是10月中為巴塞隆拿在西甲打吡後備上陣，射破皇家馬德里大門。他亦代表阿根廷國家隊101次，入41球。

再見。（Getty Images）

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