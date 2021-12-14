歐聯淘汰賽｜PSG 16強遇皇馬　沙治奧拉莫斯慨嘆：想對曼聯呀

歐聯16強抽籤終以一場鬧劇完結，重新抽籤後的巴黎聖日耳門（PSG）對手變成皇家馬德里，美斯與C朗拿度的「球王對決」暫時擱置。

今季加盟PSG、也曾聲言不與皇馬「打對台」的沙治奧拉莫斯，昨日亦只能慨嘆「命運反覆無常」，揚言其實他「更想對上曼聯。」



昨日歐聯抽籤出現爭議，當抽到馬德里體育會的對手時，主持人並沒有將曼聯的抽籤球放入盤中，而當時曼聯是尚未抽籤，跟馬體會亦沒有迴避的理由。

據報馬體會向歐洲足協要求解釋，其後歐洲足協宣布重抽，重新抽籤後後，馬體會巧合地正是抽中曼聯。

沙治奧拉莫斯慨嘆「命運反覆無常；更想對上曼聯。」（網上圖片）

眾所周知，原先對決為曼聯碰上PSG、皇馬鬥上維拉利爾，一輛鬧劇後變成皇馬對撼PSG這支法國豪門。美斯與C朗拿度的「球王對決」無緣上演，今夏由皇馬轉投PSG的沙治奧拉莫斯也顯得有點尷尬。

沙治奧拉莫斯以自由身離開皇家馬德里，與巴黎聖日耳門簽約兩年。（PSG官網）

這名前皇馬後衛曾揚言不會加盟與皇馬競爭的球隊，現在天意弄人，他也只好改口風：「曼聯是我喜歡的球隊，但之後抽籤結果無效了；我希望沒抽到皇馬，但回到班拿貝是一個值得高興的理由，因為疫情，我沒有舉行告別儀式。」

歐聯16強重新抽籤結果：

曼城 對 士砵亭

利物浦 對 國際米蘭

阿積士 對 賓菲加

皇家馬德里 對 巴黎聖日耳門

拜仁慕尼黑 對 薩爾斯堡

曼聯 對 馬德里體育會

里爾 對 車路士

祖雲達斯 對 維拉利爾



拉莫斯間中會在社交網站更新近況，放上他訓練及睇波的照片。（沙治奧拉莫斯Instagram）

事到如今，沙治奧拉莫斯也只能為現有僱主表忠：「我對皇馬感情深厚，任何事情都不會改變我對皇馬的愛；現在要捍衞PSG了，我會盡一切可能爭取過關，這支球隊把注碼押在我身上，我準備為他們拚命。」

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歐聯抽籤亂局回顧：