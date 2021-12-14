阿根廷國腳慘遭專業劫匪光顧　挾持入屋皮帶箍頸損失25萬鎊財物

贏3分，失掉25萬鎊財物，最緊要人冇事。

上季回到葡超效力賓菲加的阿根廷中堅奧達文迪，周日助球隊取勝後回家時慘遭劫匪光顧，生命一度受到威脅。



奧達文迪日前為賓菲加踢足全場，作客4：1擊敗法馬利卡奧，帶着3分回家。當地時間深夜1時，奧達文迪返回里斯本的家時，一班劫匪埋伏在家附近，趁機挾持他入屋洗劫。

奧達文迪離開曼城，回到葡超穩佔正選，助球隊打入歐聯淘汰賽。（Getty Images）

據《太陽報》報道，劫匪入屋後把奧達文迪跟妻兒分開，繼續用皮帶箍着奧達文迪，反綁其雙手，然後洗劫。當地警方指，奧達文迪失去腕錶、珠寶及現金共值25萬鎊。綁匪共有7人，行事相當專業，部分人全程在屋外把風，並有專業裝備，及用對講機通訊。團伙中無一操葡語，疑全部來自東歐。警方懷疑該批劫匪專門向足球員埋手，正調查是否與其他未偵破的足球員劫案有關。

呢次認真運滯。（Getty Images）

賓菲加聲明指奧達文迪一家現時安全，不過家人飽受驚慌。

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