行山｜曾淑雅推介合家歡路線　攜母暢遊城門水塘提防當地「居民」

習慣閒時去行山的藝人曾淑雅（Jumbo），昨日分享了一段合家歡行山路線，與母親結伴同行，用3個半小時環城門水塘行一圈，欣賞水塘及白千層景色。不過，她提醒大家小心保管食物，因為有猴子出沒。



【曾淑雅Jumbo與母親到城門水塘行山】

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入秋冬後，曾淑雅介過西貢太墩及東龍島白崖，但這兩個地方都有點難度，前者需要急上山，頗費氣力，後者就要偏離主要行山徑，手足並用爬崖。昨日她介紹一條極簡單的行山路線，她帶同母親到城門水塘郊遊。

從她分享的地圖所見，她們由菠蘿壩小巴站起步，順時針方針行，先上自然教育徑，再接上城門林道，欣賞白千層的景色。全程行林道，繞水塘一周，途經城門主壩，再行回小巴站。曾淑雅表示，沿路大樹林立，這條路線全長7.8公里，她們花了3.5小時完成。

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曾淑雅提醒網民，城門水塘有猴子出沒，要小心保管食物。她表示行到尾段可能會遇上彩蛋，「行到尾聲仲會有雪糕車等住你」！她認為行城門水塘是假日的好活動，可以親親大自然。

幾日前，曾淑雅已經放了兩張在城門主壩打卡的照片上網，她表示近期常被問到平時喜歡做什麼活動，「我想了想……原來都幾單一……我的閒時好活動，不是就是運動，就是行山了。感覺會不會好像一個好動大悶蛋？」