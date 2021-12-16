德甲︱拜仁主將染疫後肺部纖維化　甘美治講述打不打疫苗的掙扎

拜仁慕尼黑主將甘美治（Joshua Kimmich）11月感染新冠肺炎後，肺部輕微纖維化，令他要休養至明年才可復出。

他是其中一個沒有接種新冠疫苗的球員，嚴重的後遺症，令他後悔這個決定。



拜仁主將甘美治感染新冠肺炎後出現後遺症。（Getty Images）

甘美治接受德國電視二台（ZDF）訪問時，說出自己在疫苗上的掙扎，「我只是難以面對恐懼和憂慮，所以才在如此長時間仍未作出決定。」

「或許我先要經歷過我現在所經歷的一切。當然，現在回看，我會希望早些作出疫苗的決定，但當時對我而言並不可能」，甘美治說。

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他表示，本已計劃日內注射疫苗，不幸地在打針前已受感染。由於他之前尚未接種疫苗，上月接觸一位確診人士後須隔離，令他錯過11月20日德甲作客艾夫斯堡一仗，拜仁在該場比賽以1：2落敗。甘美治之後確診感染，再錯過兩場德甲和兩場歐聯分組賽，當中包括「德國打吡」對多蒙特的大戰。

「我很自責，首先是對我的家人，他們要承受外間指摘，然後是我的隊友。」甘美治說，「我只能坐在家中，錯過精彩的比賽，不能協助球隊。我受到感染，令球隊失望，因為我是密切接觸者，（由於沒有打疫苗）所以還要隔離兩次。如果我已接種疫苗，這便不會發生。」

他表示，球隊沒有人難責他，「他們有問過我，但這是每個人自己的決定，每個人都必須明白。」與此同時，他明白如果有人錯過重要比賽，會感到氣憤，「換轉是我，也會生氣。我完全明白球會扣減我人工的決定。」

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今年10月甘美治尚未接種疫苗，拜仁慕尼黑支持他的選擇，令拜仁在德國受到一輪狠批。他當時表示，希望以維持社交距離等方式避免感染新冠病毒，以此代替疫苗注射。他的言論一出，德國教育及研究部長Bettina Stark-Watzinger批評，「作為職業足球員和國家隊成員，他是很多人的榜樣。戰勝疫情，便要靠更多人注射疫苗。」

甘美治在疫苗上的決定與社會主流相反，注定受到嚴厲批評，他明白負評難免，但認為部分言論實在太過火。即使在疫苗一事上猶豫不決，令甘美治錯過多場重要比賽，他去年曾與拜仁隊友哥列斯卡（Leon Goretzka）一起推出慈善計劃WeKickCorona，協助慈善組織和機構對抗新冠肺炎，二人初步合共捐出500萬歐元。