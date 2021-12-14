足球轉會︱皇馬再次搶贏免簽神將　連拜仁也稱臣車路士中堅有着落

皇家馬德里今季免費得到拜仁慕尼黑全能守將阿拉巴（David Alaba）後馬不停蹄，繼續打免簽神將主意，下一個目標正是今季後約滿的車路士中堅魯迪格（Antonio Rüdiger）。

正在當打之年，又是德國國腳，多間豪門球會都有興趣爭奪，不過他的一個要求，暫時似乎只有皇馬一隊滿足得到。



魯迪格約滿車路士在即，下一站很大機會是馬德里。（Getty Images）

上季阿拉巴約滿拜仁慕尼黑前，成為全球各大豪門爭逐對象，最終這位奧地利神將選擇了皇馬。今年輪到28歲的魯迪格成為即將自由身的香餑餑，他2017年加盟車路士，至今累積166次上陣，攻入9球。

車路士希望跟他續約，惟談判遲遲未有任何進展，皇馬、拜仁和熱刺據報均對他有興趣，不過魯迪格提出的人工要求，熱刺被「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）評為「不在競爭行列」（not in the race），拜仁則是「無意付出魯迪格提出的人工」，變相令皇馬成為簽得他的大熱門。

▼2022夏季轉會窗潛在免簽陣容▼

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施華勢獲續約一年

車路士領隊杜慈說過，他不想失去魯迪格，此子是藍軍上季贏得歐聯冠軍的功臣之一。英國《衛報》報道，他目前周薪約9萬英鎊，球會開出14萬英鎊周薪跟他續約，已遭魯迪格的代表拒絕，估計他要求人工為周薪20萬英鎊。

1月1日轉會窗重開，魯迪格便可以跟海外球會簽下合約前協議，皇馬正跟他的代表接洽，希望在明年夏天得到這位德國中堅。

車路士隊中另一中堅堤亞高施華（Thiago Silva）的表現人所皆見，這位巴西老將即使已屆37歲，但在比賽中盡顯級數，球會已計劃跟他續約1年，他亦樂意留隊。