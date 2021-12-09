歐聯│巴塞隆拿吞3蛋不敵拜仁慕尼黑　千禧年後首次小組出局

歐聯周三進行今屆最後一輪分組賽，E組巴塞隆拿作客0：3大敗予拜仁慕尼黑，得7分排第三，要轉戰歐霸盃，為球隊2000年來首次在分組賽被淘汰。



拜仁慕尼黑雖賽前已篤定首名出線，但仍派出大部份主力應戰，全場佔盡上風。

上半場34分鐘，湯馬士梅拿接應利雲度夫斯基妙傳頂入開記錄。到43分鐘，利萊辛尼禁區外遠射得手，為球隊半場領先兩球。

拜仁下半場未放軟手腳，穆斯亞拿62分鐘接應艾方素戴維斯傳中門前撞入，最終贏三球，小組賽六戰全勝。

同組另一場，賓菲加憑耶梅卓克和基拔圖祖利亞上半場分別16和22分鐘的入球，擊敗基輔戴拿模，得8分小組次名出線。

F組賽事，賽前已出線的曼聯主場迎戰年青人，為主帥蘭歷克上任後首場歐聯比賽，但球隊收起大部主力下只踢成1:1，未能雪首循環落敗之恥。阿特蘭大對維拉利爾則要延期，稍後爭奪次名。

G組方面，里爾作客3:1擊敗禾夫斯堡，首名出線。薩爾斯堡1:0擊敗西維爾，次名出線。西維爾轉戰歐霸盃。

H組，祖雲達斯1:0小勝馬模，首名出線。車路士作客3:3賽和辛尼特，次名出線。辛尼特轉戰歐霸盃。

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