英超｜沒有奧巴美揚照淨勝韋斯咸　阿迪達對前隊長動向三緘其口

英超周中快車，剛經歷「搣柴」風波的阿仙奴，主場鬥同市球隊韋斯咸，事件主角奧巴美揚固然不在大軍名單，戴上隊長臂章的拿卡錫迪卻12碼宴客，幸好兩名新星馬天尼利及伊美路維各建一功，兩球淨勝「鎚仔幫」，今季首度躋身前四。

阿仙奴主帥阿迪達賽後避談奧巴美揚的動向，並盛讚拿卡錫迪勝任隊長一職。



奧巴美揚早前因違反球隊紀律被雪藏，之後更被「搣柴」褫奪隊長資格，今仗主場對韋斯咸不在大軍名單中。主帥阿迪達改由拿卡錫迪擔任隊長，配合馬天尼利﹑布卡約沙卡及奧迪加特攻堅。

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拿卡錫迪取代奧巴美揚，今仗成為阿仙奴的隊長。（路透社）

雙方半場互無紀錄，換邊初段，拿卡錫迪妙傳予入楔的馬天尼利，推入禁區再起腳破網，一氣呵成，下半場3分鐘先開紀錄。拿卡錫迪其後被高法爾禁區內鏟跌，這名韋斯咸守衛兩黃一紅被逐，拿卡錫迪親自主射12碼卻宴客，未能拉開比分。完場前，後備入替的伊美路維禁區頂射出一記急勁地波，對方門將法比安斯基只好目送皮球入網，87分鐘奠定兩球勝局。

阿仙奴兩球淨勝韋斯咸後，以29分升上第4位，亦是今季首度殺入前四，惟只領先少踢一場的曼聯2分；韋斯咸則以28分跌至第5位。

馬天尼利換邊後建功，為阿仙奴打開紀錄。（路透社）

即使奧巴美揚不在陣中，他依然是外界焦點，主帥阿迪達被問及這名前隊長會否在下場對列斯聯上陣時，一律三緘其口，以簡短的一句「沒有消息」作回應。

對於今仗戴上隊長臂章的拿卡錫迪，阿迪達則讚不絕口，「拿卡與隊友相處得十分融洽，亦是個無私的球員，我對他今仗的表現感到非常滿意。」

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今仗戴上隊長臂章的拿卡錫迪，主射12碼卻宴客。（路透社）

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