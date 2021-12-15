阿仙奴或1月賣走奧巴美揚　困擾15年隊長魔咒未解除｜足球轉會

阿仙奴因奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）的紀律問題，周二（14日）宣布褫奪其隊長資格。

隊長問題困擾「兵工廠」已久，近9任隊長一是離隊時鬧得不愉快、一是受盡傷患困擾。



韋拉在2002年繼承退役的阿當斯，擔起阿仙奴隊長的重責，更成為2003/04球季在英超「不敗封王」的領袖，韋拉當時獲不少其他豪門高薪利誘，包括曼聯、車路士等，但他未有動搖，更與「兵工廠」續約至2007年。最終他在2005年離開阿仙奴，轉投祖雲達斯。

不過自阿當斯、韋拉和其後亨利之後，阿仙奴的近9任隊長都未能再留下圓滿生涯及結局。

2007-2008：加拿斯（William Gallas）

加拿斯在2006年加盟阿仙奴，2007年，當外界預計基拔圖施華會成為阿仙奴新任隊長時，領隊加卻選擇了加拿斯，引起一輪爭議。2008年一場對伯明翰的賽事，加拿斯因不滿球證判決，與場邊球迷衝突，賽後亦不願離場。

2008年底，加拿斯接受《美聯社》訪問時，透露隊內氣氛緊張、又批評年輕球員需要踢得更有勇氣才能令球隊成功，他事後遭內部停賽一場並罰兩周薪金，其後更被褫奪隊長資格。加拿斯最終在為阿仙奴上陣101場賽事後，在2010年8月轉投死敵熱刺，更在同年倒戈阿仙奴一戰，以隊長身份贏得比賽。

法比加斯出身自巴塞隆拿青訓，效力阿仙奴時是隊中核心。（Getty Images）

2008-2011：法比加斯

加拿斯在2008年11月遭褫奪隊長資格後，隨即由法比加斯接任，他在效力期間一直是球隊核心。法比加斯亦是近年最高調的轉會故事的主角之一，從2009年起，巴塞球員、管理層等都多次公開談及法比加斯，指他「想加盟」或「相信他會加盟」等。

2010年6月，巴塞曾向阿仙奴出價求購法比加斯，但未有成事；他在該年夏天隨西班牙國家隊奪得世界盃後，碧基在慶祝儀式上將巴塞隆拿球衣套在法比身上，引發軒然大波。2011年夏天，傳出法比加斯為轉會拒絕參加季前操練，最終他在2011年8月離隊轉投巴塞，結束在阿仙奴的5年生涯；他在巴塞效力3季後回到英超，效力車路士。

2011-2012：尹佩斯

尹佩斯2004年已在20歲時加盟阿仙奴，他在法比加斯離隊後，於2011年成為隊長。尹佩斯在阿仙奴8年期間貢獻莫大，更曾稱自己是阿仙奴的「頭號球迷」，惟他在2012年轉投曼聯，隨即與「紅魔鬼」奪得英超冠軍，當時他強調對於離開阿仙奴毫不後悔。

華美倫（右二）離隊前，以隊長身份領軍奪得足總盃。（Getty Images）

2012-2014：華美倫

在法比加斯和尹佩斯先後離隊之下，華美倫接任成隊長，但他的生涯常受傷患困擾，在阿仙奴5季間只能在42%賽事中正選上陣。他在離隊前，在足總盃決賽對侯城未有上陣，但仍以隊長身份捧起獎盃。

2014-2016：阿迪達

縱觀近年多任阿仙奴隊長，阿迪達或許算是有個美好結局，畢竟他自2019年底至今仍出任阿仙奴主帥，更奪得過足總盃冠軍。

他在球員時代，於2014/15球季接任隊長後雖有個好開始，領軍在社區盾擊敗曼城贏得錦標，但因傷全季只踢過11場比賽，到2016年退役前也一直長期養傷，出任隊長兩季期間，只曾出賽26場。

2016-2018：梅迪薩卡

梅迪薩卡早在2013/14球季已因華美倫及阿迪達常受傷，而間中出任隊長，並在阿迪達退役後，在2016/17球季正式出任隊長，但因膝傷，全季只能正選上陣一場，他在2017/18球季後退役，接任隊長後兩季間，只踢過14場比賽。

哥斯尼在2019年領阿仙奴出戰歐霸盃決賽，但最後不敵車路士。（Getty Images）

2018-2019：哥斯尼

哥斯尼在2018/19球季成為隊長，該季的歐霸盃決賽對車路士成為他在兵工廠最後一戰。翌季季初，他為了轉會到法甲波爾多，拒絕隨隊到美國參加季前集訓而留在英國，同年8月離隊。

夏卡在2019年對水晶宮一戰，換出時被球迷報以噓聲，他憤而脫掉球衣離場。（Getty Images）

2019：加列沙加

加列沙加在2016年夏天加盟阿仙奴，2019年在哥斯尼離隊後成為隊長，然而他未獲球迷信服，該年10月一對主場對水晶宮的賽事，沙加被換出之際，有部份球迷歡呼、也有人對他發出噓聲。沙加以手勢回應並兩次怒道「Fxxk Off」，他在走進球員通道前更已脫下球衣，時任領隊艾馬利賽後批評他的行為「是錯誤的」，並認為他應道歉。

最終阿仙奴在委任沙加為隊長後僅1個多月，就宣布褫奪其臂章，由奧巴美揚接任。

奧巴美揚重現在多蒙特末期的紀律問題。（Getty Images）

2019-2021：奧巴美揚

奧巴美揚在2018年由多蒙特轉投阿仙奴後，一直是陣中主力射手，並在該季與沙迪奧文尼及穆罕默德沙拿並列英超神射手，終在2019年接手成為隊長。

然而他在多蒙特年代已多次因紀律問題遭管理層詬病，包括常遲到、無故缺席重要會議、未獲批准下自行出國等，同樣問題亦在阿仙奴出現，2021年3月，他已因「紀律問題」而不獲列入北倫敦打吡戰的名單；來到今季，他再因未依球會批准的時間返英，而遭內部停賽，主帥阿迪達更直言：「不排除他會在冬季轉會窗離隊」。

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