英超｜阿仙奴隊長違紀遭內部停賽　多蒙特「黑歷史」揭示賣得？

回勇的阿仙奴今周以3：0擊敗修咸頓，隊長奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）卻未見在大軍名單之中。

主帥阿迪達解釋：「不幸地，這是因為他不守紀律。」



奧巴美揚周五已未有練波，也未獲列入阿仙奴主場對修咸頓的名單，事實上，奧巴美揚近期狀態低迷，早在周一深夜對愛華頓已坐冷板，僅上陣5分鐘，最終亦連續6場未有入球；今周則連名單也未能進入。

奧巴美揚近況低迷。（Getty Images）

主帥阿迪達被問及這位前鋒為何缺陣時，正色地道：「不幸地，（奧巴美揚缺陣）是由於違反紀律。在這球會，有些標準是沒有商量餘地的，所以他今天不會踢。」傳媒進而追問，對奧巴美揚的「禁賽令」會否覆蓋之後的賽事，阿迪達稱：「這是由今仗開始的，情況並不容易處理，尤其當這關乎這間球會的隊長。」

不過，阿迪達始終拒絕解釋到底奧巴美揚觸犯了什麼規條：「你們（傳媒）不會由我口中得到更多資訊，我已解釋了發生了什麼事和他今天為什麼不會踢。」他亦未有回應奧巴美揚會否保住隊長職務，及會否在周中對韋斯咸上陣。

阿迪達直言是因為「紀律問題」而暫時向奧巴美揚停賽。（Getty Images）

傳因太遲返英而缺席訓練 多蒙特年代已屢次違紀

媒體《The Athletic》報道指，奧巴美揚在周五的賽前最後訓練未有現身，一開始球會以為他身體抱恙，但最後卻可能是他擅自違紀——他獲准因私人原因到外地，卻比協議的回程時間遲回歸，這也意味他可能違反了防疫規例。

奧巴美揚的紀律問題已不是新鮮事，早在今年2月，奧巴已因違反防疫規例去紋身而被球會「提醒」，3月對熱刺的北倫敦打吡戰，阿迪達也因奧巴的遲到問題將他貶至後備席。

追溯至效力多蒙特的年代，奧巴美揚也早已是停賽常客，亦往往與他遲到、無故缺席有關。在他效力這支德甲球會的末期，屢傳轉會的他先在2016年在未被多蒙特允許下，擅自飛到米蘭而遭停賽；2017年11月，他又因遲到訓練而被禁賽，當時他更向傳媒呼冤道：「我明白為何我因為（擅自去）米蘭而被罰，因為我真的犯了規，但這一次我真的很無奈，我也不想遲到啊。」

奧巴美揚效力多蒙特時與隊友關係不俗，惟到效力末期及轉會後，常公開批評多蒙特。（instagram）

當時多蒙特CEO索克坦言，奧巴美揚是個「特別的球員」：「但他只有一個問題，就是他常遲到，這是由去年（2016年）開始出現的，他常常遲到，作為一間球會，就很難處理。除此以外，他是個很專業的球員。」

轉會前違紀情況達高峰 英超名宿：是時候賣掉他

但奧巴美揚的紀律未見改善，2018年1月，他再次缺席球隊一次重要會議，當時的主教練史杜加說：「我們開了一次重要會議，每一位球員，包括受傷的球員也有出席，但奧巴美揚沒有來，令我相信這會議對他已不是那麼重要了。他說自己忘記了，但我們都知道那不是真正原因。」

奧巴美揚其後轉會阿仙奴，遭多蒙特CEO華斯基指「為錢而轉會」，奧巴在Twitter反擊道：「華斯基你真是個笑話，我還記得你說我們不會賣掉奧士文尼（迪比利），但當你見到1億（歐元轉會費）時就立刻選擇要錢了，不要說什麼錢，不要煩我！」

多蒙特體育總監索克曾直言奧巴美揚的情況「難以處理」。（Getty Images）

奧巴美揚在多蒙特紀律最差之時，正是他屢屢傳出轉會的時候，利物浦名宿班尼斯日前就評論道，認為阿仙奴是時候賣掉這位隊長：「阿仙奴應該要為奧巴美揚和拿卡錫迪尋找替代了，奧巴美揚在阿仙奴人工高，沒人知道他會否在別處拿到同樣的薪水……但他已成為一個問題，當大部份球員都很年輕的時候，年長的球員就要做領袖，但奧巴美揚做不到。」

曼聯名宿加利尼維利則認為，奧巴美揚與阿迪達關係緊張，阿迪達在對修咸頓賽前稱：「我們從未就是否要賣掉奧巴美揚作討論……當一個球員面對困難的時候，我們必需支持他。」

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