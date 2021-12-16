羽毛球世錦賽｜鄧謝配不消半小時輕鬆晉級　李卓耀躋身16強

港隊羽毛球代表在西班牙舉行的世界錦標賽分途出擊，混雙組名「鄧謝配」輕鬆出線，兩名單打代表命途各異。李卓耀直落兩局輕取阿塞拜疆球手晉級；「黑妹」則不敵泰國的拉查諾出局。



被列為5號種子的香港混雙組合鄧俊文／謝影雪，首圈輪空後迎戰蘇格蘭組合賀爾（Adam Hall）／麥化姬（Julie MacPherson），「鄧謝配」首局大部分時間領先，並以21：10先拔頭籌，次局戰情相若，以21：15再下一城，不消半小時輕鬆晉級，下圈將與12號種子的丹麥組合Mathias Christiansen／Alexandea Boje爭奪8強席位。

鄧謝配輕取蘇格蘭組合晉級16強。（Badminton Photo）

首圈輕取美國球手舒之顥（Howard Shu）的李卓耀，與阿塞拜疆的Ade Resky DWICAHYO爭入16強， 首局未受太大威脅，以21：13先贏一局。李卓耀次局一度落後8：12，其後及時回勇，連取8分扭轉局勢，並以21：15再取一局，結果直落兩局淘汰對手晉級，下圈將硬撼3號種子安頓臣。

李卓耀再下一城，下圈將惡鬥安頓臣。（Badminton Photo）

接近兩年首度參加國際賽的「黑妹」葉姵延，次圈挑戰泰國好手拉查諾（Ratchanok Intanon），未能再進一步，以8：21及12：21不敵對手，次圈止步。

「黑妹」不敵拉查諾次圈出局。（Badminton Photo）

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