羽毛球世錦賽｜張德正吳詠瑢反勝頭號種子　碎中國組合三連霸美夢

羽毛球世錦賽續在西班牙上演，香港混雙組合張德正／吳詠瑢打出驚喜，在周二（14日）的次圈賽事反勝兩屆世界冠軍、頭號種子中國組合鄭思維／黃雅瓊，勇闖16強。
世界排名第28位的張德正／吳詠瑢面對世界排名第2的鄭思維／黃雅瓊，雙方過去僅交手兩次，各錄一勝。
雙方在相隔逾2年後再交鋒，近況不俗的「張吳配」雖然以16：21先失一局，但站穩陣腳後在第2局積極搶攻，及後愈打愈順，終以局數2：1反敗為勝，擊碎該中國組合在世錦賽三連霸的美夢。
鄭思維／黃雅瓊自2018年韓國公開賽後，第一次在首輪被淘汰出局，賽後鄭思維表示：「我認為我們打得很糟糕，不像對手般專心，他們也比我們穩定且打得更流暢。」
港將吳詠瑢打出代表作後難掩興奮：「我們覺得很高興也很興奮，他們是第一，所以這對我們來說是場巨大的勝利，我們試着保持攻擊的節奏。」
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「張吳配」殺入16強後，將與俄羅斯的Rodion Alimov／Alina Davletova爭奪8強席位。
至於世界排名第7的鄧俊文／謝影雪將在今日首度登場，李卓耀及葉姵延亦會在男、女單次圈力爭晉級。
「張吳配」32強打出生涯代表作：
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