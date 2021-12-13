羽毛球世錦賽｜李卓耀28分鐘輕取對手　葉姵延破兩年走勢

世界羽毛球錦標賽首圈（64強）次日賽事，23個月以來首戰國際賽的「黑妹」葉姵延，終於成功突破首圈。

至於男單代表李卓耀同樣輕取對手出線。



34歲的葉姵延上一次參加國際賽，已要數到2020年1月的泰國大師賽；至於上一次成功突破賽事第一圈，更要數到2019年11月的澳門公開賽，當時她打入16強，遭中國代表蔡炎炎淘汰。

相隔23個月再戰世界羽聯賽事，「黑妹」的世界排名已降至生涯最低的第65，她在首圈面對世界排名47的愛沙尼亞球手古芭，輕鬆兩局直落21：11、21：14淘汰對手，是她25個月以來第一次突破國際賽首圈，她將在32強對泰國好手拉查諾（Ratchanok Intanon）。

緊接出場的李卓耀面對美國球手舒之顥，僅花28分鐘就淘汰對手，直落兩局21：8、21：14獲勝，他在第一局曾連取12分，贏得極具說服力，32強將面對世界排名75的阿塞拜彊球手迪韋沙尤。