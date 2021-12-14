羽毛球世錦賽｜女雙吳芷柔袁倩瀅晉級　兩奧運代表首圈出局

世界羽毛球錦標賽周一晚（13日）繼續進行首圈次日賽事，港隊下午先有李卓耀和葉姵延雙隻晉級，惟晚上兩位奧運單打代表首圈止步。

繼女雙的吳詠瑢／楊雅婷打入32強，另一對港隊代表吳芷柔／袁倩瀅也成功晉級。



吳芷柔／袁倩瀅在64強面對蘇格蘭代表麥菲臣／多蘭絲（Julie MACPHERSON／Ciara TORRANCE），以21：15先勝一局，第二局形勢逆轉，一度遭對手拋離至5：16，但吳／袁狂追之下一度連搶9分打，曾反先19：18，惟戰至「刁時」被對手以22：20追回一局。

進入決勝局，這對港隊女雙沒有錯過關鍵分，以21：12再勝一局，鎖定32強資格。

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至於作為賽事8號種子的伍家朗，則面對印度球手普蘭萊，他首局先以21：13輕鬆領先，惟之後連輸兩局18：21、19：21，反勝為敗之下首圈止步。另一東奧代表、女單的張雁宜，在她個人奧運後首場國際賽未能打出好表現，以10：21、13：21大比數敗予中國球手張藝曼出局。

伍家朗敗予印度球手，世錦賽首圈出局。

出線32強港隊成員：

男單：李卓耀

女單：葉姵延

混雙：鄧俊文／謝影雪（首圈輪空直接晉級）、張德正／吳詠瑢

女雙：吳詠瑢／楊雅婷、吳芷柔／袁倩瀅

