跑步｜日本新年驛傳大慘事　衛冕跑隊丟失歷代優勝旗需巡迴謝罪

日本新年是跑季最熱鬧的日子，除了「新春風物詩」箱根驛傳，「新年驛傳」亦是過年活動。這場每年元旦舉行的賽事，早了半個月「率先搶出」，卻非好消息。

上屆冠軍未能按時交回長達2米，極具紀念價值的優勝旗，經過一番搜索仍無法尋獲，昨（16日）公開謝罪。



「新年驛傳」全名為「全日本實業團驛傳」，供全國實業團跑隊參加，本年賽事由富士通跑隊奪得，獲得獎盃與優勝旗。該面長約2米旗幟，原定於11月要歸還實業團田徑聯盟，準備來年賽事。不過，盃在旗不在，至今下落不明。

富士通本年初第三度封王，獲得獎盃與優勝旗，該支旗相當大。（getsuriku.com）

「跌咗嘢」不能不找，可惜事與願違。該面旗幟除了大旗，還掛上歷屆冠軍的緞帶，統統被富士通方面丟失。該家大型企業的常務董事平松浩樹召開記者會，公開致歉。

他交代詳情時稱，跑隊於1月第3度獲勝後，把優勝旗從舉行賽事的群馬縣，帶回東京汐留的總公司大樓。優勝旗本應公開展覽，但因新冠肺炎而取消，存放在大樓內。大樓於6月曾重新編排各層用途，故此數度移動優勝旗。公司在上月底，確認旗幟下落不明。

富士通將以衛冕身份出戰，未起步先「攪出大頭佛」。（富士通陸上競技部twitter）

平松稱不排除任何可能，「唔見咗、掉咗、被人偷咗，都有可能」，但與警方討論後，未有以失竊為由報案，「可能當垃圾掉咗，唔可以否定呢個可能。」

富士通高層平松浩樹公開道歉，承認可能丟掉貴重的優勝旗。（網上圖片）

平松續指富士通已受實業團田徑聯盟嚴厲訓斥，「唔見咗咁重要嘅優勝旗，無好好保護咁有榮譽嘅旗，實在欠缺呢方面嘅自覺」。平松表示，同時要向歷屆冠軍謝罪，正在安排時間表，逐一登門道歉。

富士通跑隊本屆奪冠，鈴木健吾是功臣之一。（instagram）

日本跑手從大學畢業後，絕大部分加入企業旗下的跑團，爭取成績。故此，「新年驛傳」充滿國家級現役強手參加。富士通奪得本年度冠軍，陣中猛將如雲，包括前年勝出Marathon Grand Championship（MGC）而入選東京奧運的中村匠吾、兩名東奧5000米代表松枝博輝及坂東悠汰等。而鈴木健吾成為奪冠功臣後，在本年2月刷新日本男子全馬紀錄。