出雲驛傳相隔兩年復辦　炎熱天氣助東國大「大學三大驛傳」首封王

出雲驛傳在去年因疫情取消，相隔兩年，賽事在周日（10日）中午起跑，在全國20支大學隊伍或聯合隊伍中，首次參戰的東京國際大學，憑着跑手在中盤突圍而出，終由非洲留學生Yegon Vincent Kibet輕鬆奠下勝局。



在島根縣出雲市舉行的出雲驛傳，是日本年度三大大學驛傳（出雲、全日本大學、箱根）的首戰，由此戰可初探各大學今屆實力。

這場大學驛傳開幕戰，在島根縣出雲大社的鳥居前起跑，並以出雲DOME為終點，總共6區間45.1公里（8k-5.8k-8.5k-6.2k-6.4k-10.2k），屬高速賽道，亦是「大學三大驛傳」中最短程的賽事。

這場大學驛傳開幕戰在島根縣出雲大社的鳥居前起跑。（網上圖片／Twitter）

相隔兩年復賽的出雲驛傳，在中午攝氏29.7度炎熱天氣下開賽，青山學院大學的近藤幸太郎以4秒優勢首先交接兼獲得區間賞，時間為23分41秒。而初登場的東京國際大學，在第一區以5秒之差落後、以第3位交接到第2區的佐藤榛紀，後者保持第3位與下區跑手交接，東國大的逆轉在第2長距離的第3區（8.5公里）出現。

丹所健在第3區突破：

3年級生丹所健在2公里後愈帶愈遠，助東國大率先交棒並拋離了對手，東國大其後守住了領先優勢。

來到最長距離的第6區（10.2公里），肯雅留學生兼今年初箱根驛傳MVP的Yegon Vincent Kibet為隊伍輕鬆「埋尾」，跑出29分21秒。東國大以與亞軍相差近2分鐘、2小時12分10秒奪冠，成為史上第一支首次參賽便獲得優勝的隊伍。第二名是以2小時14分07秒完成的青山學院大學。

【箱根驛傳】青山學院大學奪去程優勝 非洲外援跑出世界級高速

肯尼亞留學生兼今年初箱根驛傳MVP的Vincent在最後一區率先衝線。（網上圖片／Twitter）

Vincent衝線後與隊友擁抱。（網上圖片／Twitter）

東國大首奪「大學三大驛傳」冠軍

創部10年，帶領東國大首次出戰出雲驛傳，並第一次贏出「大學三大驛傳」的教練大志田秀次賽後表示，「比賽的關鍵是第1、2、3區的跑手建立了基礎，使Vincent能輕鬆地比賽。」

他坦言，酷熱天氣也是優勢，「各隊對炎熱天氣的對策是放慢了速度，這對我們卻是有利，比想像中更順利。」

教練大志田秀次表示致勝關鍵是前面區域跑手開了好頭。（網上圖片／Twitter）

今年箱根戰况：

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