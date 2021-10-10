出雲驛傳相隔兩年復辦　炎熱天氣助東國大「大學三大驛傳」首封王

出雲驛傳在去年因疫情取消，相隔兩年，賽事在周日（10日）中午起跑，在全國20支大學隊伍或聯合隊伍中，首次參戰的東京國際大學，憑着跑手在中盤突圍而出，終由非洲留學生Yegon Vincent Kibet輕鬆奠下勝局。
在島根縣出雲市舉行的出雲驛傳，是日本年度三大大學驛傳（出雲、全日本大學、箱根）的首戰，由此戰可初探各大學今屆實力。
這場大學驛傳開幕戰，在島根縣出雲大社的鳥居前起跑，並以出雲DOME為終點，總共6區間45.1公里（8k-5.8k-8.5k-6.2k-6.4k-10.2k），屬高速賽道，亦是「大學三大驛傳」中最短程的賽事。
相隔兩年復賽的出雲驛傳，在中午攝氏29.7度炎熱天氣下開賽，青山學院大學的近藤幸太郎以4秒優勢首先交接兼獲得區間賞，時間為23分41秒。而初登場的東京國際大學，在第一區以5秒之差落後、以第3位交接到第2區的佐藤榛紀，後者保持第3位與下區跑手交接，東國大的逆轉在第2長距離的第3區（8.5公里）出現。
丹所健在第3區突破：
イケメンガンバレー‼︎#東京国際大#出雲駅伝#丹所健 pic.twitter.com/PfSt94KOc5— 獅バンバ (@SpiralHead18) October 10, 2021
3年級生丹所健在2公里後愈帶愈遠，助東國大率先交棒並拋離了對手，東國大其後守住了領先優勢。
來到最長距離的第6區（10.2公里），肯雅留學生兼今年初箱根驛傳MVP的Yegon Vincent Kibet為隊伍輕鬆「埋尾」，跑出29分21秒。東國大以與亞軍相差近2分鐘、2小時12分10秒奪冠，成為史上第一支首次參賽便獲得優勝的隊伍。第二名是以2小時14分07秒完成的青山學院大學。
東國大首奪「大學三大驛傳」冠軍
創部10年，帶領東國大首次出戰出雲驛傳，並第一次贏出「大學三大驛傳」的教練大志田秀次賽後表示，「比賽的關鍵是第1、2、3區的跑手建立了基礎，使Vincent能輕鬆地比賽。」
他坦言，酷熱天氣也是優勢，「各隊對炎熱天氣的對策是放慢了速度，這對我們卻是有利，比想像中更順利。」