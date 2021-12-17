瀨戶大也偷食風波後自強　奪世錦賽金牌仍遭日本傳媒冷待

日本游泳名將瀨戶大也在去年被揭發背妻「偷食」，在日本大眾心目中，原本的健康形象直插谷底，力求在東京奧運奪牌「翻身」的他未能如願，周四（16日）在短池世錦賽終奪得自2019年後的首面國際大賽金牌，然而日本媒體卻未有關注。



27歲的瀨戶大也在200米個人混合泳決賽，以1分51.15秒率先觸池，相隔兩年再取得大賽金牌。對上一次，已數到爆出醜聞前的2019年長池世錦賽上，勇奪400米和200米個人混合泳金牌。

瀨戶大也「偷食」手尾長 泳隊解約失參賽權影響東奧備戰

瀨戶大也相隔兩年再在國際大賽兼是世錦賽奪得獎牌。（Getty Images）

當時他以日本泳隊男隊隊長身分出戰該屆賽事，不僅成為第一位在單屆長池世錦賽上取得3個個人獎牌的日本泳手，還以累積4金力壓名將北島康介，成為長池世錦賽中摘金最多的日本選手，生涯可說是達到高峰。

日本偷食飛魚無班落自組泳隊 「翻身戰」撞正妻子生日

瀨戶大也近月回勇，屢踏上頒獎台。（Getty Images）

日本隊都對他寄予厚望，期待他會在主場取得奧運金牌，正當瀨戶大也全力備戰時，卻被爆出「偷食」醜聞而受到禁賽處分，「好好先生」形象亦崩壞。他雖在年初的日本錦標賽游出新日本紀錄兼奪金，然面力爭在東京奧運「翻身」的他未游出水準。

不過，東京奧運後轉戰國際職業聯賽（ISL）的他卻復勇，更在其中一站橫掃4金（400米混合泳、200米混合泳、200米蝶泳、200米蛙泳），奪得該站最有價值泳手（MVP）。

從24小時內的新聞搜尋，可見瀨戶大也奪得世界冠軍的消息，只得極少媒體報道。（Google截圖）

今屆世錦賽，瀨戶大也在揭幕戰即奪得200米個人混合泳金牌，他在個人Twitter感嘆寫道：「相隔很久的世界第一」。雖然這面世錦賽金牌對他可說意義重大，惟日本傳媒未有廣泛報道，於日本的搜尋器輸入其名字，24小時內僅得一篇相關報道，較早前的新聞則是其太太馬淵優佳近日復出跳水、甚至拍日劇的新聞。

體育熱話｜瀨戶大也偷食禍及美女妻 出演小栗旬日劇遭劣評

瀨戶大也在個人Twitter感嘆寫道：「相隔很久的世界第一」。（Getty Images）

曾赴美特訓備戰世錦賽

瀨戶大也在贏得金牌後，向外媒透露在ISL完季後未有回到日本，近數個月與ISL職業隊Tokyo Frog Kings教練Coley Stickels到美國喬治亞大學、以及游泳名門大學密歇根大學（University of Michigan）訓練，他坦言與日本截然不同的訓練模式，讓他感到很有趣，亦期待之後能再赴美國與不同泳手交流和訓練。

他在今屆短池世錦賽，仍會參加100米和400米個人混合泳賽事。

瀨戶大也密歇根大學訓練：

了解更多「香港飛魚」何詩蓓：

何詩蓓破世績｜一個香港飛魚四段故事 記載她締造歷史的印證

何詩蓓破世績｜頂峰目標一氣衝破 「每次都差點，終於做到」