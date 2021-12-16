何詩蓓破世績｜頂峰目標一氣衝破　「每次都差點，終於做到」

世界泳壇，強手林立。世界冠軍和世界紀錄，終於有香港泳手的名字。

香港飛魚何詩蓓在阿聯酋短池世錦賽200米自由泳決賽，不負眾望，達到目標。不但摘下金牌，更刷新世界紀錄。這個目標，她一直期待，終於達到。



一步步接近世界頂峰，一步步證明絕非僥倖。來到短池世錦賽，何詩蓓在初賽留有以待，就在決賽搏盡。

何詩蓓破世界紀錄 奪短池200自世界冠軍 港將首揚威世錦賽

何詩蓓以0.12秒，刷新世界紀錄。（Getty Images）

何詩蓓觸池一刻，改寫香港游泳史。（Getty Images）

何詩蓓在決賽由頭帶到尾，觸池一刻，不禁露出笑容。她成為世界冠軍，更為香港創下首個游泳世界紀錄。她接受訪問時難掩興奮：「我每次都差點就做到，終於做到。」

達成目標，何詩蓓難掩興奮。（Getty Images）

何詩蓓露出燦爛笑容，續道：「我不知道現在的感覺是怎樣，沒有字可以形容，但很興奮我終能做到。」打破世界紀錄，何詩蓓更獲得大會頒發的5萬美元獎金。

感謝你，香港飛魚。（Getty Images）

世界冠軍，何詩蓓（中）。（泳總提供）

關於何詩蓓的輝煌成績：