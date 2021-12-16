何詩蓓破世績｜頂峰目標一氣衝破　「每次都差點，終於做到」

世界泳壇，強手林立。世界冠軍和世界紀錄，終於有香港泳手的名字。
香港飛魚何詩蓓在阿聯酋短池世錦賽200米自由泳決賽，不負眾望，達到目標。不但摘下金牌，更刷新世界紀錄。這個目標，她一直期待，終於達到。
一步步接近世界頂峰，一步步證明絕非僥倖。來到短池世錦賽，何詩蓓在初賽留有以待，就在決賽搏盡。
何詩蓓在決賽由頭帶到尾，觸池一刻，不禁露出笑容。她成為世界冠軍，更為香港創下首個游泳世界紀錄。她接受訪問時難掩興奮：「我每次都差點就做到，終於做到。」
何詩蓓露出燦爛笑容，續道：「我不知道現在的感覺是怎樣，沒有字可以形容，但很興奮我終能做到。」打破世界紀錄，何詩蓓更獲得大會頒發的5萬美元獎金。
關於何詩蓓的輝煌成績：
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