何詩蓓率隊闖4X50米自由泳接力決賽　卓銘浩與200自港績擦身而過

世界冠軍何詩蓓於周五的100米自由泳初賽再度登場，輕鬆以總成績第一名取得準決賽資格後，未幾即夥拍港隊隊友出戰男女子4X50米自由泳接力，強勢躋身今晚的決賽。



何詩蓓戰畢100米自由泳初賽，並以總成績第一晉身今晚的準決賽，相隔不足兩小時，便夥拍伍棹然、何甄陶及譚凱琳出戰4X50米自由泳混合接力，身處第一組的4人在由頭帶到尾下，以1分31.33秒取得小組第一，拋離第2名的泰國隊近5秒。

港隊以總成績第5名，躋身今晚11時49分舉行的決賽。

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左起：伍棹然、譚凱琳、何詩蓓與何甄陶出戰4X50米自由泳混合接力。（Hong Kong China Swimming Association）

此外，在首日打破香港男子400米自由泳短池紀錄的卓銘浩，同時保持800及1500米自由泳短池香港紀錄，今日他轉戰200米自由泳初賽，游出1分46.50秒，未能挑戰已故港將杜敬謙的1分45.36秒港績，總排名在69人中排28，無緣決賽。

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何詩蓓將出戰今晚11時的100米自由泳準決賽。（Getty Images）

同日的女子4X50米混合泳接力初賽，港隊派出東京奧運代表歐鎧淳、林凱喬、陳健樂與施幸余上陣，4人合力游出1分50.12秒，總成績排第11名，未能躋身決賽。

其餘港將方面，香港「蝶后」陳健樂在200米蝶泳初賽，以2分18.01秒完成，未能游入決賽。男將何天朗以53.66秒完成100蝶。

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