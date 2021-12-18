英超｜C朗費格遜重聚　重提初到曼聯往事　「家庭比球會重要」

曼聯近日安排C朗拿度與傳奇主帥費格遜在鏡頭前重聚，兩人在節目中重溫往事。

二人在對談中，重提當年一個18歲，英文都不會多說的葡萄牙小伙子，如何在費格遜的信任和幫助下成長；C朗亦談及已故父親，以及感激費格遜「頂上」成為其足球上的父親。



C朗與費格遜師徒一同現身球會促成的訪談中，大談往事。C朗憶述自己初到曼聯，英文也不會說，但費格遜在他與球隊內外的溝通上幫了很多忙。「我作為教練，溝通最重要，不論是球員還是場地職員，領導能力和溝通是緊密的。」費Sir認為當時C朗只是一個小男孩，讓他感到自在是最重要的。

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C朗憶述18歲時的感覺。（Twitter截圖）

費Sir教會C朗的第一件事就是溝通。（Getty Images）

費Sir教會C朗的第一件事就是溝通，「要表現領導才能，先要讓人感到自己被重視。」然而，C朗也坦言感受到自己被看重，即使自己只是18歲的小朋友：「與費Sir對話，對我來說是一個夢想，我會說：嘩！我可能要為曼聯披甲了，我記得很清楚，因為這是一個特別的日子。」

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曼聯主場奧脫福外的巨型廣告板，記載C朗二度加盟曼聯的註腳：「費Sir，一切全為了你。」（Getty Images）

由葡萄牙小島馬德拉島（Madeira）越洋到曼徹斯特，與球星們做隊友，也是費Sir的舉動讓其安心：「由第一天開始，他告訴我的事，他都做到了，我常常這樣說，他對我來說像是足球世界的爸爸一樣。」C朗席上感激費格遜所做的一切，讓他成為一個更好的球員、更好的人。

費Sir任內最重視的就是人與人的關係，當中包括信任：「一同工作的人會隨時間理解這種信任就會變得忠誠，他們知道，有問題時可以放心來找我。」

C朗重提父親病重、逝世時對自己的體諒和支持，說到即使自己當時已經是曼聯重心球員，比賽日子臨近，費格遜仍然「放人」：「我知道他父親生病，但我認為他應該到父親身邊待兩三天，這很重要；球會怎樣在那個時候無所謂，因為有些事情比球會更重要，家庭絕對是其中之一，你永遠不能把球隊放在家庭前面。」

C朗重提父親病重、逝世時對自己的體諒和支持。（Getty Images）

費Sir解釋道，對這類敏感情況的處理方法，是緣於他在職業生涯早期的一次經歷：「那是我33歲時發生的事。一個小男孩來到我的辦公室，那是一個星期二，他說：『Boss，我可以在周五休息嗎？』我說：『你為什麼要在周五休息？』他回答道：『我媽媽去世了。』那一刻我瞬間就被打敗了，我還能說什麼？我說道：『哦，當然可以，畢竟你是她的兒子。』從那一刻起，如果一個球員來找我說『我想明天休息』，我會說：『是的——我有什麼可以幫你嗎？』」

C朗最終父親於2005年去世，年僅52歲，然而費格遜這份心意讓師徒二人的關系延續至今。

▼C朗與費Sir的父子情▼

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