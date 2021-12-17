曼聯三朝元老教練離隊　蘇斯克查舊臣勢力又走一個｜英超

蘇斯克查的舊教練班底走完一個又一個，曼聯宣布一隊教練麥堅拿（Kieran McKenna）離隊，執教英甲球隊葉士域治。麥堅拿很感激摩連奴及蘇斯克查兩位曼聯前主帥，令他獲益良多；儘管合作時間不長，他亦多謝看守領隊蘭歷克理解其離隊決定。



35歲的麥堅拿將首次「坐正」，與葉士域治簽約3年半。他說：「可以為曼聯工作5年，這是我莫大的榮幸。當我在2016年來到擔任U18教練，已經覺得很榮幸，可以在世界領先的青訓系統中工作，在優異的環境中執教一班出色的球員。」

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「我一直對摩連奴及蘇斯克查心懷感激，我在過去4年獲益良多，很高興成為教練團隊的一分子。我想多謝蘭歷克，我很享受與他短短的合作日子，真的感激他在過程中明白我的決定。」麥堅拿在熱刺擔任青年軍教練出道，口碑不錯，到2016年跳槽到曼聯教U18。2018年，他升任一隊教練，先後輔助摩連奴及蘇斯克查。

蘇斯克查擔任曼聯主帥時，卡域克（左）及麥堅拿（右）深得信任，如今3人都先後離隊。（Getty Images）

蘇斯克查執教曼聯時，麥堅拿及卡域克可說是他的左右手，每逢比賽督師，兩人都坐在蘇帥兩旁。到蘇斯克查因球隊成績差而離開，麥堅拿及卡域克等原有教練班底繼續留任，當中卡域克出任暫代主帥。蘭歷克正式上任看守領隊後，卡域克請辭，而麥堅拿跟蘭歷克合作3場比賽後，如今也決定轉到葉士域治，昔日蘇斯克查兩大助手相繼離開了。

「由我的執教生涯開始，終極目標一直是做領隊，現在我從葉士域治得到這個機會，這是一間優秀的球會，擁有過輝煌的歷史。我想多謝過去幾年合作過的所有職員及球員，當然還要祝蘭歷克及球會有光輝的未來。」此外，另一位曼聯教練柏特（Martyn Pert）都會離隊，隨麥堅拿轉投葉士域治，擔任助教。

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