英超轉會｜蘭歷克一句話一錘定音　甸恩軒達臣為上陣再求去

曼聯「門將爭奪戰」看來已分高下，看守領隊蘭歷克一錘定音，認定迪基亞是他心目中的頭號門神，並不介意甸恩軒達臣冬季轉會窗離隊，專攻轉會消息的名記羅曼奴再度出招，再次離開曼聯似乎已是意料中事。



曼聯門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）由錫菲聯歸隊後，上季終於守得雲開，一度贏得正選位置，可惜天意弄人，今季初接連遇上受傷及染疫，軒達臣再度變成「阿二」。

軒達臣在正選與副選之間來來回回十二萬轉後，曼聯主帥蘭歷克的一句話，「迪基亞是我首選」，連多餘幻想空間也幻滅，唯有再度尋求外借機會。

輾輾轉轉，來來回回，甸恩軒達臣又回到熟悉的後備席。（Getty Images）

專攻轉會消息的體育記者羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，軒達臣去意已決，出場時間是這名24歲英格蘭門將的首要考慮條件，冬窗或明夏的轉會也有可能離開曼聯。《曼徹斯特晚報》早前透露荷甲勁旅阿積士有意羅致軒達臣，可惜羅曼奴其後已表明，軒達臣並沒有與阿積士方面接觸。

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