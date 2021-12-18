英超｜是否需要再停賽？Omicron陰霾籠罩　領隊激辯應對方法

新冠疫情籠罩英超，周末聯賽未開波，先有5場因疫情關係延期。賓福特領隊湯馬士法蘭克直言今輪聯賽需要暫停，讓各支球隊回復元氣再出戰。不過，利物浦主帥高普則抱持相反意見。



曼聯及熱刺等多間球會先後爆疫，英超賽會被迫更改賽程，本周末的聯賽已有5場延期，就算球賽能夠如常進行，大部份球隊亦有球員染疫，當中包括利物浦的雲迪積克及車路士的盧卡古等球星。

曼聯等多間球會爆疫 本周末至少一半賽事改期

熱刺李斯特城兩軍齊爆疫 賽會妥協改期

延期後的英超第18輪賽程：

原定周六（18日）修咸頓對賓福特的聯賽，同樣難逃延期一劫，當賓福特主帥湯馬士法蘭克（Thomas Frank）出席賽前記者會時，向傳媒透露隊中有9名職球員確診，但未幾即收到「最新消息」，染疫人數再添4人，合共13人，情況相當嚴峻。

這名丹麥領隊認為現時英超疫情嚴重，有必要暫停今輪聯賽，「其實各支球會也遇着相同問題，大家也有球員染疫，而且情況相當嚴重，我認為英超賽會有必要暫停今輪聯賽，給予各球會至少數天的時間，嘗試在這段時間截斷傳播鏈，畢竟球員與球員之間有緊密接觸，增加散播的風險。」

Sums up the state of play right now. Thomas Frank learning mid-conference of 4 more Covid cases at Brentford... pic.twitter.com/9md1iA9RdM — Jack Staplehurst (@JackStaplehurst) December 16, 2021

停或不停，是個哲學問題，各人也有不同意見，就如利物浦主帥高普，他認為暫停賽事對現況沒有太大幫助，「我理解法蘭克的看法，但我認為這個做法幫助不大，因為病毒一直存在，所以停賽不是正確的決定。」高普以盃賽為例，認為可以減少部份賽事，「我認為若賽程能具彈性，反而對事情有更大幫助，例如要考慮盃賽是否仍需踢兩回合或重賽。」

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