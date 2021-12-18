陳婉婷回憶麾下奇蹟奪升班資格　「正義必勝、勿忘初衷」

香港足球女教練陳婉婷日前帶領中國女乙聯賽球隊海南瓊中，在關乎升上中甲的淘汰賽準決賽反敗為勝，殺入決賽兼鎖定升班。激情過後，「牛丸」在 facebook回憶過程，感受良多：「足球又教曉我做人。」



海南瓊中在周三（15日）的準決賽對武漢體院，戰至90分鐘仍以0：2落後，卻在補時階段兩度獲得兩個12碼而扳平，並於互射12碼贏4：3出線。

陳婉婷領中國女乙球隊落後兩球下反勝 勇奪升班資格：感覺很青春

陳婉婷帶領中國女子乙組隊海南瓊中，奪得升班資格。（影片截圖）

「牛丸」以奇蹟形容今次反勝，「第一次做主教練經歷既（嘅）奇蹟，係太陽飛馬U18，（陳）柏熹（嘅）神奇、頂級、超卓半場笠射絕殺」。她指今仗升班生死戰前夕，球隊內外都有不利因素。

海南瓊中在互射12碼階段擊敗對手晉級。（網上直播截圖）

球隊落後兩球，面臨出局，「牛丸」從心向天發問：「我哋一日都冇偷懶過，到呢一刻我都未放棄，可唔可以比（畀）個機會我！」此外，她繼續叫球員不要放棄，瞥見曙光。

海南瓊中「一個已經抽筋既（嘅）球員」在補時1分鐘被從後踢跌，球隊射入12碼追回一球。補時3分鐘，來到最後一刻，對手球員舉手擋走射門，讓海南瓊中射入第2個12碼，完場前逼和2：2。海南瓊中握緊一線生機，更在互射12碼贏4：3。

牛丸坦言在海南瓊中女「十分幸福」。（海南瓊中女足微博）

牛丸形容今仗「戲劇分100，奇蹟中既（嘅）奇蹟」，「做對的事，唔好放棄」。她在文末加上幾個hashtag，包括「任務完成」、「正義必勝」、「勿忘初衷」等。

牛丸帶領牛海南瓊中女足在中國乙組聯賽有好成績。（微博圖片）

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