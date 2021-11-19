中國足協公布女足新主帥人選　陳婉婷名落孫山　前國腳不戰而勝

香港足球女教練陳婉婷，一度被視為中國女足繼任人的大熱門，不過中國足協周四（18日）晚上公布結果，「牛丸」不敵名宿水慶霞落選，無緣執教國足。



中國女足在東京奧運錄得尷尬戰績，分組賽1和2負，其中慘敗2：8予荷蘭成為導火線，主帥賈秀全隨後下台，陳婉婷﹑劉麟、王軍及肇俊哲角逐國足新帥一職，並在上月中完成面試，綽號「牛丸」的陳婉婷因為面試表現出色，一度變成大熱門。

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陳婉婷一度是女足的熱門人選，可惜最終依然名落孫山。（資料圖片）

相隔一個月，中國足協終在周四公布結果，令人意外地參與面試的教頭全數落選，由前女足國腳水慶霞走馬上任。這名54歲的女教頭曾公開表示，不會爭奪國足主帥一職，所以未有參加面試，最終卻不戰而勝，獲委以重任。

水慶霞曾是中國女足代表隊球員，教練生涯也贏得不少榮譽。（微博圖片）

紅褲子出身的水慶霞，曾經代表國足出戰不同大賽，更與孫雯等球員合力贏得1996年阿特蘭大奧運銀牌。在今年陝西全運會中，水慶霞率領聯合隊贏得金牌，並表露執教國家隊的心願。

水慶霞目前帶領上海女足出戰超聯賽事，上任後將在下月中旬開始集訓，為明年初的女子亞洲盃備戰。

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中國女足在東京奧運表現失色，原主帥賈秀全離隊，但新帥遲遲未上任。（Getty Images）

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