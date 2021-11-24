陳婉婷成國際足協評審　揀世足小姐最終候選人　網民：慧眼識珠

香港足球女教練陳婉婷再獲認可，擔任國際足協FIFA評審，負責選出FIFA年度頒獎禮各個女子獎項的最終候選人。



陳婉婷早前參加中國女足選帥，一度被視為大熱門，最終卻被」空降」的名宿水慶霞壓過落選。

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這位曾當選亞洲足協年度最佳女教練的港足人物，已轉為執掌中國女乙球隊海南瓊中女足。

陳婉婷一度是女足的熱門人選，可惜最終依然名落孫山。（資料圖片）

國際足協（FIFA）日前公布明年1月舉行的年度頒獎典禮之中，男、女子組分別會頒發最佳球員、最佳門將及最佳教練等獎項。而陳婉婷亦再獲認可，是擔任評審的10位專家小組成員之一，負責挑選出包括「世界足球小姐」在內、各個女子獎項的最終候選人。

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在「牛丸」的同事之中，還有2011女子世界盃冠軍得主、同屆賽事橫掃金球獎跟金靴獎的前日本國腳澤穂希，以及為巴西女足上陣超過100場的露珊娜（Rosana dos Santos Augusto）等。有內地網民留言，指「總有識貨的」，「這才是慧眼識珠」，暗指中國足協「走寶」。

然而各個獎項的最終得獎者並非由評審選出，而是經球迷、記者、每支代表隊主教練跟隊長一人一票決定。所有得獎名單將於明年1月17日公布。

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