陳婉婷落選後有新任務　領中國女乙球隊爭升班　首兩場全勝轟16球

香港足球女教練陳婉婷落選中國女足主帥一職後，隨即成為中國女乙聯賽球隊海南瓊中的總教練。在她帶領下，球隊開季首兩戰全勝，保持零失球之餘更攻入16球。



陳婉婷早前一度被視為中國女足繼任人的大熱門，但中國足協最終公布結果，「牛丸」不敵空降的名宿水慶霞落選，無緣執教國足。

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然而「牛丸」很快就有新任務，上月已開始擔任海南瓊中女足總教練，帶領球隊征戰新一季中國女足乙組聯賽，爭逐聯賽首次名、獲得下季升班至女甲的資格。

牛丸的新任務是帶領海南瓊中女足衝擊中甲。（海南瓊中女足微博）

這支球隊由以瓊中女足U18梯隊為班底，與海南省女足合併參賽，首度以職業化模式越級挑戰成年組賽事。在「牛丸」帶領下，海南瓊中在聯賽首戰即5：0大勝廣西師範大學，拿下她在中乙第一場勝仗。

在牛丸帶領下，海南瓊中女足開季取得兩連勝。（海南瓊中女足微博）

內地媒體稱，海南瓊中此戰佔「絕對優勢」，「對手上半場甚至連像樣的射門機會都沒有。海南瓊中在比賽中傳球快速簡潔，絕不拖泥帶水，配合默契，防守時經常兩三個人圍搶對手持球隊員，且隊員們並沒有因為大比分領先而有所鬆懈。」

海南瓊中今日早上再鬥內蒙古大學，結果向對手大派11隻光蛋，取得兩連勝。

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