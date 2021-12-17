羽毛球世錦賽｜鄧謝配闖8強成港隊最後希望　李卓耀不敵安頓臣

在西班牙韋爾瓦舉行的世界羽毛球錦標賽，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪與丹麥組合力戰3局晉級，躋身8強，成為港隊的最後希望，今日（17日）將與德國組合爭入4強。



被列為混雙5號種子的「鄧謝配」，世錦賽16強遇上丹麥組合Mathias Christiansen／Alexandea Boje，過往兩次交手鄧／謝悉數落敗。今仗再度碰頭，鄧謝配首局一直保持優勢，並以21：15先拔頭籌，這對丹麥組合次局發力，鄧／謝以16：21被追成平手，賽事需要進入決勝局。戰情膠著，雙方多次互換領先，鄧謝配局中一口氣連取4分，結果以21：16再下一城，力戰68分鐘首度擊敗對手，躋身8強，將與德國組合Mark Lamsfuss／Isabel Lohau爭奪4強席位。

鄧謝配力戰超過1小時，擊敗丹麥組合闖8強。（Badminton Photo）

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港隊男單代表李卓耀惡鬥3號種子安頓臣（Anders Antonsen），力爭法國公開賽後再挫這名丹麥球手，可惜事與願違，直落兩局9：21及11：21落敗，16強止步。

李卓耀力戰不敵安頓臣，16強止步。（Badminton Photo）

另外，兩對女雙代表吳詠瑢／楊雅婷及吳芷柔／袁倩瀅分途出擊，惟分別不敵日本4號種子組合及韓國的2號種子，雙雙16強畢業。

混雙方面，早前爆冷淘汰中國頭號種子的張德正／吳詠瑢，直落兩局不敵俄羅斯組合；楊銘諾／吳芷柔則被馬來西亞組合淘汰，齊齊緣盡8強，換言之鄧謝配成為今年世錦賽港隊的獨苗。

吳芷柔同日在女雙及混雙同樣未能晉級。（Badminton Photo）

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