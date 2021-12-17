羽毛球世錦賽｜鄧謝配輕鬆晉4強穩奪獎牌　再平港隊雙打最佳成績

香港混雙組合鄧俊文／謝影雪打入世界羽毛球錦標賽8強，面對來自德國的11號種子Mark Lamsfuss／Isabel Lohau，力爭打入4強。
最終「鄧謝配」僅花33分鐘便解決對手，追平自己有份保持的香港雙打最佳成績。
「鄧謝配」面對德國組合，未有遇到太大考驗，雖然早段曾互換領先，但以11：7進入半場休息後，這對港隊組合就鮮有給予對手得分機會，無太大壓力下，以21：11先取一局。
第二局戰況相約，兩對組合早段咬得較緊，但「鄧謝配」再一次在中場休息後「放甩」對手，連取9分領先至20：9，最終以21：10鎖定2：0勝局，全程僅花33分鐘。
鄧俊文／謝影雪打入4強後，由於賽事不設季軍戰，打入4強便穩奪銅牌，這亦追平自己在2018年、及前港隊混雙代表周凱華／李晉熙在2017年創下的佳績，。
兩人能否再創紀錄，尚要視乎周六能否在4強擊敗泰國組合普亞華蘭魯羅（Dechapol Puavaranukroh）/泰拉坦娜齊（Sapsiree Taerattanachai）。「鄧謝配」早前在年終賽分組賽曾遇上這對泰國勁敵，激戰3局後才以1：2落敗。
至於港隊史上在羽毛球世界錦標賽的最佳成績，則由王晨在2007年世錦賽所創，在女子單打奪得銀牌，當年王晨打入決賽，惟最終敗予中國隊的朱琳。
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