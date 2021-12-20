體育熱話｜19歲美網冠軍膺BBC風雲人物　確診隔離影片感謝支持

年度BBC年度體育人物頒獎典禮，美網冠軍19歲「英國楊丞琳」拉度簡奴（Emma Raducanu）擊敗眾多英國體壇名將，奪得年度體壇風雲人物殊榮。



拉度簡奴（Emma Raducanu）在今年美國網球公開賽，自資格賽開始，以一盤不失強勢打出10連勝，並在女單決賽捧起生涯首座大滿貫冠軍，成為自俄羅斯美女球手舒拉寶娃以來最年輕的大滿貫冠軍，同時是繼1977年Virginia Wade後，首位贏得大滿貫冠軍的英國球手。

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拉度簡奴以18歲之齡捧走今屆美網冠軍。（Getty Images）

今年度的BBC體育人物共有6名入圍者競爭，包括奧運雙人跳水金牌名將戴利（Tom Daley）、奧運金牌「蛙王」比迪（Adam Peaty）、拳手Tyson Fury、曼城球員史遲寧（Raheem Sterling）和17面殘奧金牌得主絲托妮（Sarah Storey）。最終，由以外卡身分勇奪美網冠軍的拉度簡奴，勇奪年度最佳體育人物大獎。

拉度簡奴酷似台灣歌手楊丞琳而被中港台傳媒廣泛報道。（Getty Images）

拉度簡奴日前確診新冠肺炎，目前在家隔離中，她透過現場影片表示獲得這項殊榮感到十分榮幸：「能得獎真的非常開心，我是看着年度體壇風雲人物獎長大的，很榮幸能與歷屆得獎者齊名。我也為英國網壇感到開心，感謝所有球迷和投票者，今年對我來說是非常瘋狂的一年，特別是溫網時在主場球迷面前比賽，我感受到前所未有的力量。」

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在家隔離中的拉度簡奴透過影片感謝球迷支持。（BBC Twitter）

拉度簡奴擊敗候選的奧運金牌「跳水王子」戴利，取得風雲人物大獎。（Getty Images）

重溫拉度簡奴美網冠軍時刻：（按圖放大）