帆船｜首屆母校盃聚集全港院校舊生　港大拔萃均出戰　聖若瑟揚威

香港遊艇會首屆「母校盃帆船賽」周日（19日）圓滿落幕，賽事有近50艘船隊參賽。最踴躍的隊伍來自聖若瑟書院，該校畢業生分成6隊出戰，其中聖若瑟書院船隊Crystal號榮獲HKPN組別冠軍。
「母校盃帆船賽」的參賽團隊根據所屬學校組成，無論是本地大學、國際學校還是中學，只要團隊中至少有一半成員來自特定學術機構，就可以組隊參加。不少校隊畢業生畢業年份由60年代跨越千禧年代，透過「母校盃帆船賽」聚首一堂。
聖若瑟書院派出6隊爭標
是次賽事最踴躍的隊伍來自聖若瑟書院，該校畢業生分成6隊出戰賽事，為母校爭光。聖若瑟書院校長黃婉芬除了現身支持一眾畢業生外，更希望校內有更多學生可以參賽。
香港大學亦不遑多讓，當中有6艘帆船分別代表香港大學建築學院、醫學院和利瑪竇宿舍等團體參賽。最終，聖若瑟書院其中一隊船隊「Crystal號」榮獲HKPN組別冠軍。香港大學其中一隊船隊「Footloose號」則於ATI組別榮獲季軍。
賽事亦見本地多間中學的畢業生參賽，包括拔萃男書院、拔萃女書院、香港培正中學、嘉諾撒聖瑪利書院及香港華仁書院等。香港華仁書院更獲舊生及前體育主任葉福華一同出戰賽事，體現師生團結之情。
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