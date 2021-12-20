桌球｜奧蘇利雲結束16個月錦標荒　成史上第3年長排名賽錦標得主

5度躋身決賽，5度屈居亞軍，「火箭」奧蘇利雲再度殺入世界大獎賽決賽，與羅拔臣爭標，最終以10：8反勝對手封王，結束16個月的錦標荒。



在英國高雲地利舉行的世界桌球大獎賽（World Grand Prix），名將奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）淘汰冰咸躋身決賽，與澳洲的尼爾羅拔臣（Neil Robertson）爭標。

二人爭持激烈，首節局數打成4：4平手，其後羅拔臣第11局打出一棒128度，下局打出一棒88度反勝，奧蘇落後至5：7。「火箭」隨即發力，連取4局反超前，最後一局打出77度，結果以局數10：8反勝羅拔臣，相隔16個月再奪錦標，拿下職業生涯第38個排名賽冠軍。

奧蘇利雲勇奪生涯第38冠。（Twitter截圖）

奧蘇利雲以46歲14天之齡捧盃，成為史上第3年長的排名賽冠軍得主，他賽後直言，如今打波勝負已不是重點，「我生涯已經贏得不少獎盃，我開始享受比賽的過程，多於不斷追求勝利。坦言說，就算今仗輸了也沒有大不了，我只想好好享受生活。」

奧蘇利雲發脾氣使出罕有打法，卻有意外收穫逐格睇：（按圗放大）