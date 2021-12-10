桌球︱奧蘇利雲轟獎金分配不公　為後輩提一個建議犧牲自己

奧蘇利雲又發表偉論，這位傳奇球手認為現今桌球獎金制度不公平，甘願犧牲自己的獎金，也希望當局為對低排名球手提供保障。
「火箭」奧蘇利雲日前在蘇格蘭公開賽只花37分鐘，便以4：0擊敗業餘球手佐治奧（Michael Georgiou），平均出桿時間僅14.7秒，令對手變成坐得最近的觀眾。
他賽後受訪時表示，年青桌球手並未得到足夠支援，更揚言不會讓自己的小孩接觸桌球。「我寧願他打高爾夫球、足球、網球，甚至冰壺或找一份工作！我開玩笑的。」
奧蘇一向有話直說，他認為桌球在20年前是「sexy sport」，但到目前已大幅落後其他運動，並不是年青人參與的合適時機。「你看看拉度簡奴（Emma Raducanu），她活得很好，再看看高球手如麥克萊（Rory McIlroy）及一眾足球員，那些才是可愛的體育項目。」
「火箭」所指的，並非該體育項目本身的觀賞性或球迷數目，而是運動員收入，「世界排名第125位的高球手可以從巡迴賽中贏得100萬，這些錢足以讓你錯過一些比賽，也足夠生存，但第125位的桌球手不能。」
就如今場被奧蘇「秒殺」的對手一樣，他們自費至少3000至4000港元參賽，但打了一場就出局，沒有任何收入。
火箭認為，現有桌球獎金制度對低排名球手不公平，希望最高機構可以改革，為低排名的球手提供保障，「最少也應該向第一圈出局的人發放車馬費吧。」
這位桌球傳奇也十分大方，直言相關費用可在自己的獎金中扣除，「從頂級球員手中拿吧，冠軍其實不太需要這筆額外的錢。只有球手不用蝕錢打波，你才可叫桌球做一份工作。」
奧蘇利雲發脾氣使出罕有打法，卻有意外收穫逐格睇：（按圗放大）
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