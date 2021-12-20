歐鎧淳施幸余領軍　港隊4x200自接力破港績殺入決賽｜游泳世錦賽

短池世界游泳錦標賽戰至第5日賽事，港隊接連在接力項目打破香港紀錄。
今日先有男子4x50米混合式接力發威，其後歐鎧淳、施幸余、鄧采淋及鄭渝在女子4x200自由泳接力初賽造出時間快香港紀錄近6秒，四人亦以第8名晉級今晚的決賽。
今日港隊先有劉紹宇、吳欣鍵、伍棹然及何甄陶，在男子4x50米混合式在游出1分36.36秒，刷新香港紀錄。
其後由歐鎧淳、施幸余率領配上小將鄧采淋及鄭渝的4x200自由泳接力隊，由20歲的鄧采淋擔任首棒，歐鎧淳守尾門。然而四人終游出7分55.48秒，刷新了香港紀錄，舊紀錄為三年前同樣在短池世錦賽造出的8分01.24秒。
四人除了把港績推前，該時間亦讓她們順利躋身今晚的決賽。值得一提，去屆短池世界游泳錦標賽，女子4x100米自由泳接力殺入決賽終列第7，同樣是由歐鎧淳及施幸余率領。
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