歐鎧淳施幸余領軍　港隊4x200自接力破港績殺入決賽｜游泳世錦賽

短池世界游泳錦標賽戰至第5日賽事，港隊接連在接力項目打破香港紀錄。

今日先有男子4x50米混合式接力發威，其後歐鎧淳、施幸余、鄧采淋及鄭渝在女子4x200自由泳接力初賽造出時間快香港紀錄近6秒，四人亦以第8名晉級今晚的決賽。



今日港隊先有劉紹宇、吳欣鍵、伍棹然及何甄陶，在男子4x50米混合式在游出1分36.36秒，刷新香港紀錄。

歐鎧淳（右一）、施幸余（左一）率領鄧采淋（左二）及鄭渝（右二）的4x200自由泳接力隊，終游出7分55.48秒，刷新了香港紀錄（Hong Kong China Swimming Association）

其後由歐鎧淳、施幸余率領配上小將鄧采淋及鄭渝的4x200自由泳接力隊，由20歲的鄧采淋擔任首棒，歐鎧淳守尾門。然而四人終游出7分55.48秒，刷新了香港紀錄，舊紀錄為三年前同樣在短池世錦賽造出的8分01.24秒。

歐鎧淳及施幸余經常率領港隊接力出戰。（資料圖片）

四人除了把港績推前，該時間亦讓她們順利躋身今晚的決賽。值得一提，去屆短池世界游泳錦標賽，女子4x100米自由泳接力殺入決賽終列第7，同樣是由歐鎧淳及施幸余率領。