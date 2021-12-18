游泳世錦賽｜何詩蓓領銜　港隊男女4X50自接力一日兩創港績

香港隊出戰男女子4X50米自由泳接力，由伍棹然、譚凱琳、何詩蓓及何甄陶合力出戰，在早上已游出1分31.33秒創下香港紀錄之下，晚上再戰決賽。
港隊早上游出香港紀錄、取得小組第一，以總成績第5名，首度打入世錦賽男女子接力決賽。
晚上港隊在何詩蓓出戰100自複賽後約半小時，即以原班人馬出戰決賽，游出1分30.43秒，再次刷新香港紀錄，取得第7名。
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國際泳聯世錦賽港隊名單：
何詩蓓 100、200及400米自由泳
歐鎧淳 50、100米背泳
陳健樂 100、200米蝶泳
林凱喬 50、200米蛙
施幸余 50米蝶泳、100米混合泳
譚凱琳 50自由泳
簡棹桐 100米混合泳
鄭渝 200、400米混合泳
何甄陶 50米自由泳
卓銘浩 100、200、400米自由泳
劉紹宇 50米背泳
吳宇軒 100、200米蛙泳
伍棹然 200米背、50米蝶
吳欣鍵 50米蛙泳
何天朗 100、200米蝶泳
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