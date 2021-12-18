游泳世錦賽｜何詩蓓領銜　港隊男女4X50自接力一日兩創港績

香港隊出戰男女子4X50米自由泳接力，由伍棹然、譚凱琳、何詩蓓及何甄陶合力出戰，在早上已游出1分31.33秒創下香港紀錄之下，晚上再戰決賽。



港隊早上游出香港紀錄、取得小組第一，以總成績第5名，首度打入世錦賽男女子接力決賽。

晚上港隊在何詩蓓出戰100自複賽後約半小時，即以原班人馬出戰決賽，游出1分30.43秒，再次刷新香港紀錄，取得第7名。

左起：伍棹然、譚凱琳、何詩蓓及何甄陶合力出戰男女子4X50自接力。（中國香港游泳總會提供）

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國際泳聯世錦賽港隊名單：

何詩蓓 100、200及400米自由泳

歐鎧淳 50、100米背泳

陳健樂 100、200米蝶泳

林凱喬 50、200米蛙

施幸余 50米蝶泳、100米混合泳

譚凱琳 50自由泳

簡棹桐 100米混合泳

鄭渝 200、400米混合泳

何甄陶 50米自由泳

卓銘浩 100、200、400米自由泳

劉紹宇 50米背泳

吳宇軒 100、200米蛙泳

伍棹然 200米背、50米蝶

吳欣鍵 50米蛙泳

何天朗 100、200米蝶泳



關於何詩蓓的輝煌成績：