游泳世錦賽｜何甄陶破50自港績躋準決賽　今晚爭決賽資格

港隊在阿布扎比舉行的世界短池游泳錦標賽，再創佳績，何甄陶在男子50米自由泳初賽，游出21.36秒，改寫由已故港將杜敬謙所保持的舊紀錄，並以第7名躋身準決賽。
何甄陶（Ian）今日（18日）出戰男子50米自由泳初賽，被列入第9組的他，游出21.36秒，以0.08秒之差力壓愛沙尼亞泳手，小組首名完成賽事。Ian的21.36秒，同時打破已故港將杜敬謙的21.41秒，刷新香港紀錄，並以總成績第7名躋身準決賽。何甄陶將在今晚10時38分再度登場，爭奪決賽資格。
另外，吳宇軒同日出戰200米蛙泳，造出2分13.19秒；劉紹宇在50米背泳初賽，游出24.42秒，雙雙無緣晉級。
女將方面，出戰50米蝶泳的陳健樂，游出26.99秒，以小組首名觸池，可惜這個時間不足以打入準決賽，總成績排27名。「大師姐」施幸余與簡棹桐一同出戰100米混合泳，分別游出1分01.76秒及1分01.77秒，同樣未能晉級。
港隊派出劉紹宇﹑吳欣鍵﹑施幸余及譚凱琳出戰男﹑女子4X50米混合泳，合力創出1分43.39秒，以小組第3名完賽，總成績排第13名。
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