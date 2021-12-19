游泳世錦賽｜何詩蓓400自游入決賽 　晚上爭冠 　男子接力創港績

何詩蓓在世界短池游泳錦標賽，連環奪得100米及200米自由泳冠軍、同時打破200自世界紀錄，創下多項香港泳壇歷史。
這位香港「世一」泳手，周日（19日）再戰400米自由泳，力爭今屆第三面獎牌。
400米自由泳不算何詩蓓的最強項目，但她在剛過去的國際游泳聯賽賽季，仍然6次奪得冠軍，包括在總決賽封后。
何詩蓓在400自初賽第4組登場，游出4分02.57秒，排名小組第1；她最終以總排名第4名進入晚上的決賽。中國泳手李冰潔則以4分01.26秒，首名進入決賽，次名為俄羅斯的姬比捷妮高娃，晉級時間為4分01.35秒，加拿大15歲天才泳將麥堅杜殊（Summer McIntosh）則在第5組游出4分01.82秒，第三名晉級。
何詩蓓今晚10時45分將出戰今屆世界短池游泳錦標賽400米決賽，也是個人在今次賽事第3項決賽，力爭第3面金牌。
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除了何詩蓓外，港隊亦在男子4X50米自由泳接力初賽，由伍棹然、何甄陶、吳欣鍵及卓銘浩，合力游出1分29.04秒，創下香港紀錄，惟總成績列第10下無緣進入決賽。
何甄陶晚上尚要出戰男子50米自由泳決賽，何甄陶周六兩度刷新原本由已故港將杜敬謙保持的香港紀錄，他先在初賽游出21.36秒，打破21.41秒的舊港績；同晚的複賽，他再游出21.22秒，總成績排名第8，成為繼杜敬謙之後，第二個於世錦賽晉級決賽的香港男子泳手。
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