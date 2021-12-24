聖誕長假市民勢湧郊外行山露營　編輯猜測7大熱點勢「旺過旺角」

聖誕3日長假期又不能外遊，市民勢必蜂擁到郊外行山露營。編輯估計，以下7個地點很可能變成旺角般熱鬧，各位山友可以留意！



大棠

每逢冬季，大棠便成為市民的行山熱點，欣賞楓香林的紅葉。在平安夜，漁護署更新了大棠「紅葉指數」為紅（部分極紅），相信未來一周會踏入楓香林最紅的日子，料會吸引大批遊人。前往大棠楓香林的路線簡單，全程行馬路，老少咸宜，適合合家歡行山。九巴及港鐵在聖誕長假期會加強巴士服務，由元朗及朗屏來回大棠。

大棠紅葉指數部分極紅 九巴特別線聖誕長假期投入服務｜行山

12月24日最新的「紅葉指數」是紅（部分極紅）。（漁護署網站截圖）

千島湖清景台

當大棠「旺過旺角」時，附近的千島湖清景台豈能幸免！千島湖清景台本身都是著名行山景點，就在麥理浩徑第10段旁，離大棠楓香林步程1小時內。看完大棠紅葉後，想往屯門掃管笏落山的山友，通常會沿麥徑走，途經清景台的入口，都相信很多人會順道上去一覽大欖涌水塘的景色。

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在秋冬季，千島湖清景台常常人山人海。（資料圖片/顏銘輝攝）

藝人陳婉衡及簡淑兒近日分享到千島湖清景台行山的照片。（陳婉衡Instagram）

烏蛟騰

說起看紅葉，在大棠之外，就要數到烏蛟騰的九担租。部分醒目的山友想避開大棠的人潮，就會轉到九担租賞紅葉，但如今這個地方也漸廣為人知，相信在聖誕假期都會人山人海。再者，由烏蛟騰巴士站行入九担租的距離很近，幾乎全程是石屎村徑。此外，烏蛟騰是多條新界東北行山路線的樞紐，往荔枝窩、三椏村、吊燈籠、梅子林、蛤塘、鎖羅盆以至環船灣淡水湖的山友，很多時都會選擇在烏蛟騰為起點或終點。

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曝罟灣

在星期日「拆禮物日」，九巴的96R線全日免費，這條路線來往鑽石山及黃石碼頭，途經多個行山徑出入口及熱門郊遊景點，當中最有可能變「旺角」的地方是曝罟灣堤圍。曝罟灣堤圍甚有特色，香港少見，之前都有不少人去打卡。曝罟灣堤圍離上窰巴士站約1小時步程，初段是石屎村徑，後來變成原始山徑，幾乎沒有上落，體能消耗不大，但堤圍其實很窄，部分更加已經損毀，如果逼滿人的話，易生意外。

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位於西貢的曝罟灣堤圍。（資料圖片/顏銘輝攝）

赤徑

3日連假，有些人會選擇露營，很多私人露營場地的預約已經爆滿，加上漁護署的露營地點尚未開放，如果聖誕長假想Walk In露營的話，山友可以選擇的地方也不多。赤徑本身是露營熱點，有不少「村長」長駐，秋冬閒日都營山營海，相信在聖誕長假肯定逼到營貼營。各位露營新手，如果你打算在聖誕去赤徑露營的話，可能未必有一次愉快的體驗，至少赤徑那個公廁一定臭到你不想入去。

赤徑在閒日已經有很多人露營。（顏銘輝攝）

塔門

講起露營，怎可不提塔門呢！塔門的大草地向來是露營熱點，而且交通都算方便，落船行一會便到，島上又有士多補給。在現時港人露營需求急增，但漁護署的郊野公園營地封閉期間，塔門肯定遍野連營。再者，來往市區及黃石碼頭的96R巴士線在「拆禮物日」免費，相信令更多人入去搭船到塔門，增加塔門的遊客。

塔門，遊人在空地露營。（資料圖片/李澤彤攝）

東龍洲

東龍洲有兩處熱門露營地點，一處是漁護署管理的營地，現已封閉，如果你入去露營的話會被票控，另一處是士多後的草地，近兩年每逢秋冬的周末都會逼爆。露營以外，東龍洲近市區，在三家村碼頭搭船半小時便至，環島行一圈可以玩足全日。再加上，網上常見東龍洲南邊「白崖」的打卡照，相信都會吸引不少行山客入去探秘。

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【曾淑雅分享到東龍島行山的靚相（按圖放大）】