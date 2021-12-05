賞九擔租紅葉避開人潮　閒遊照鏡潭發現驚喜｜大埔烏蛟騰行山遊記

行山是半退休生活的一環，在嚴寒的天氣下更要出去曬太陽，增強免疫力。在周末暢遊大埔烏蛟騰賞紅葉，欣賞小瀑布，陶醉在寧靜閒適的鄉郊情懷，慢活田園間。



日期：5-12-2020

路線：烏蛟騰＞九擔租＞巨型楓樹＞新娘潭＞照鏡潭＞烏蛟騰

時間：10:40-14:00（包括休息和拍照）

交通：大埔墟港鐵站乘搭小巴20R在總站烏蛟騰下車，回程則相反路線

注意事項：新娘潭位置有點隱蔽，需要手足並用攀過大石才能到達



沿着九擔租（九担租）的路牌走，穿過粉紅色村屋走進小路，不遠處幾棵亭亭玉立的楓樹並排，就像一個巨型的牌匾屹立面前。這幾天的溫度冷得右邊幾棵樹的楓葉都長得通紅，有些則呈現橘黃色，遠看層次分明，點綴了蔚藍的天空，使田野顯得生機勃勃。

▼按圖看清路線及沿途風景，烏蛟騰行入九擔租看紅葉👇👇👇

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循着新娘潭的路牌一直走，走到新娘橋卻看不到瀑布，只好往回走，最後得到其他山友指示，才知道新娘潭的位置。孰料要看到整個瀑布，就要攀過一些巨型大石，才能到達潭水。朋友不想攀石，我只好匆匆踩過幾塊大石，獨自冒險了。

▼按圖看清路線及沿途風景，前往新娘潭、照鏡潭👇👇👇

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回程本來要在新娘潭路搭巴士回大埔，可是要等到下午四時多才有車，而且那天是275R最後一天營業的日子，也太巧了吧！沒想到朋友說就慢慢走回烏蛟騰搭小巴，而我們就在車路走了差不多一個小時。（編按：九巴275R現只於周日及公眾假期服務，周六並沒有服務）

朋友以前是上班連多走一步都會喊累的人，常常搭的士上班，沒想到這段日子居然會行山，而且能走那麼多路。看來一場疫情不僅改變了人們的生活方式，更助人跳出原有的框架，做了意想不到的事。早幾年行山是為了訓練體能，現在我已經更懂得享受行山的樂趣。或許，我距離全退休的境界又更近了，畢竟我比很多退休人士更慢活人生呢！

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【本文獲「一元去哪兒」授權轉載，作者Facebook】