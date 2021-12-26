美斯與紅裙嬌妻共舞過聖誕　離隊後續做巴塞生財工具｜足球熱話

歐洲大多數聯賽都在聖誕迎來歇冬期，效力巴黎聖日耳門（PSG）的「球王」美斯（Lionel Messi）亦返回家鄉阿根廷度假。

其妻子安東妮娜上載一段與丈夫及親友開派對的片段，當中球王一個小動作，令人窩心。



阿根廷所處的南美洲正值夏季，從安東妮娜上載的片段中，可見她穿着一件性感的火紅色連身短褲，美斯則穿着簡單的白色Tee及牛仔短褲，兩人赤腳共舞，美斯陶醉地隨音樂唱歌及擺動身體，跟他平日在球場上的嚴肅模樣截然不同。

「球王」夫婦在彼此身邊輕鬆地舞動，突然，美斯將妻子環腰拉近，向她送上一吻，令安東妮娜笑得開懷，隔着螢幕也感受到兩人的甜蜜。

¡Son el uno para el otro! Una navidad llena de amor y alegría para Leo Messi y Antonela Roccuzzo. ¡Y a puro baile! 🥰 pic.twitter.com/7sSX3Mq7t7 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 25, 2021

事實上，美斯9歲時已透過紐維爾舊生隊友施加利亞（Lucas Scaglia），認識其表妹、比他小一歲的安東妮娜，雖然兩人一度因美斯轉會到巴塞隆拿，分隔異地而斷絕聯絡，但兩人最終仍是走在一起，直到美斯21歲時，才首度公開兩人的關係。

雖然已相識24年之久，亦已結婚4年並育有三子，但美斯與安東妮娜仍相當恩愛，不僅與緋聞絕緣，出席大小場合也帶着妻子。

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2021年對美斯來說，亦算是圓滿的一年，雖然在入球數量上已不及以前多產、也離開了效力半生的巴塞隆拿，但他在國際賽事上作出「零的突破」，領阿根廷奪得美洲國家盃，打破了他在國家隊的錦標荒。

美斯今年終於奪得個人首個成年國家隊主要錦標。（Getty Images）

相比起美斯，其舊東家巴塞隆拿則頗為落泊，財困之下無法與美斯續約，連帶商業價值也大打折扣，但巴塞仍繼續以美斯賺錢。

西班牙《阿斯報》發現美斯雖已不再是巴塞隆拿球員，但巴塞官方商店仍然出售跟美斯相關的產品，包括價值1170歐元的美斯簽名球衣、及643.5歐元的簽名隊長臂章。巴塞已沒有再使用美斯的個人肖像宣傳，但仍以他與其他名宿的合照作招徠，例如以他、沙維和恩尼斯達的合照，宣傳2013/14賽季的簽名球衣，售價2950歐元。《阿斯報》認為，當初巴塞因財困而未有與美斯續約，但現在仍然利用「球王」賺取收入，似乎不太說得過去。