阿古路退役｜美斯感動發文向好兄弟致意　捧美洲盃意外成最美結局

因為心臟問題，阿根廷前鋒阿古路宣布掛靴，被迫結束球員生涯。作為好兄弟，美斯透過社交網站發文向阿古路致意，祝願對方退役後的生活一切順利，並直言「我會好好記住國家隊並肩作戰的日子」。



近半年的魯營球場，見證不少離別，阿根廷前鋒阿古路（Sergio Aguero）成為最新一位。今年才加盟巴塞隆拿的阿古路，早前在聯賽突然呼吸困難，檢查後證實心臟有問題，為了健康着想，只好匆匆掛靴。阿古路在魯營宣布這個令人傷感的消息，期間他難掩感觸，雙眼通紅，並表示「原來踢足球是一件很困難的事」。

阿古路正式宣布退役 「我已付出所有，生涯沒有遺憾」

阿古路在魯營宣布退役，難掩傷感。（Getty Images）

美斯與阿古路因足球結緣，是隊友更是好兄弟，西班牙傳媒更指阿古路不希望美斯到場，因為他會更加傷感。縱然美斯未見縱影，他也透過社交網站向對方致意，上載多張二人多年來的合照，直言兩人經歷不少美好的時光，同時為對方無奈退役而痛心，「我們因為足球而相識，我們的關係不會因此而改變，我們早前一同捧起美洲盃，加上你在英格蘭拿下的榮譽，如今你因為健康問題而退役時，我感到十分傷心，因為我知道你依然深愛足球。」

阿古路即將揭開人生新一頁，美斯除了祝福，還有掛念，「你即將展開新生活，我肯定你有快樂的生活，並將你的快樂傳給身邊人，祝願你事事順利，我會好好記住我們在國家隊並肩作戰的日子。」

阿古路無緣再披上巴塞球衣上陣。（資料圖片／Getty Images）

【「老夫老妻」美斯與阿古路】（按圖放大）

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當日離開曼城，以自由身加盟巴塞隆拿，阿古路一心為了與老友美斯在球會聯手，可惜先後遇上美斯無奈離隊，個人再被傷患困擾，最終因健康問題掛靴收場。可幸的是，阿古路與美斯在今夏一同助阿根廷贏得美洲國家盃，二人合作以最美好的一幕結束。

阿古路與美斯齊齊捧起美洲盃，豈料這次是二人最後一次聯手。（資料圖片／Getty Images）

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