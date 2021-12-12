足球｜伊巴謙莫域入球成千禧年代第三人　與C朗美斯差距大有原因

瑞典前鋒伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）已屆40歲，仍能在意甲入球連連，來到40歲的當下，他在歐洲五大聯賽的入球數字，終於登上300球。



伊巴謙莫域周日凌晨為AC米蘭作客烏甸尼斯時，在補時階段入球打開紀錄，惟在補時結束前，卻被對手前鋒比圖比東卡追平成1：1，失分之下雖仍排在聯賽榜首名，但國際米蘭在少賽1場下僅落後2分，令米蘭有機會在今輪失去榜首。

伊巴謙莫域憑着這入球，令他生涯中的「歐洲五大聯賽入球數」達到300球，成為2000年開始，第3位達到這壯舉的球員。

伊巴謙莫域雖已40歲，但要應付意甲仍游刃有餘。（Getty Images）

然而，首兩位做到這個紀錄的球員C朗拿度（483球）及美斯（475球）數字上卻遠遠拋離伊巴，除了反映兩位長時間被視為當今最佳球員的水平遠超其他所有球員，當然也因為C朗和美斯生涯效力五大聯賽的時間遠超伊巴，C朗除了生涯首兩季在葡超出道，其餘時間均在曼聯（英超）、皇家馬德里（西甲）、祖雲達斯（意甲）落班。

至於美斯更是出道開始便在西甲的巴塞隆拿效力18年之久，目前亦在被視為「五大聯賽」之一的法甲效力巴黎聖日耳門。反觀伊巴謙莫域生涯首5季均在瑞典超聯及荷甲落班，之後轉到意甲、西甲、法甲和英超發展，2018年離開曼聯後曾往美職聯落班一季，到2020年才回歸AC米蘭，無疑不利他的五大聯賽入球數字。

23歲以下最高身價前鋒（資料來源：CIES國際體育研究中心）