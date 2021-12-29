空手道亞錦賽｜泰國隊返國後全隊中招　教練斥10日僅一次快速檢測

哈薩克主辦亞洲空手道錦標賽，多名參賽選手返國後證實染疫。繼香港、中華台北等地選手檢驗結果呈陽性後，泰國全隊返國後確診，教練雅妮莎（Yanisa Torrattanawattana）批評是哈薩克當局防疫管理鬆散所致。



香港空手道隊在24日由哈薩克經韓國轉機後返港，港隊目前至少7人確診，其中包括全運會空手道銅牌劉知名，他日前接受電台節目訪問時，批評當地防疫措施差、檢測可靠性成疑。

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空手道隊在亞錦賽取得佳績，青少年隊取得1金1銀5銅，成人隊取得3銅。（總會提供）

劉知名由哈薩克返港後確診。（資料圖片）

劉知名日前確認自己感染Omicron，指周日（26日）情況最辛苦，感到發冷、發熱及頭痛，經過一晚之後情況好轉。

他在周三（29日）於Instagram更新限時動態，透露寫道：「暫時覺得冇晒病徵了，不過噚日檢測結果都仲係Positive，CT升咗（CT愈高病毒量愈少）。」

劉知名今日更新了身體狀況，指檢測結果仍是陽性，但病毒量已減少。（截圖）

據泰國媒體包括《泰叻報（Thairath）》、《鮮新聞（Khaosod）》等報道，雖然沒有詳列團隊人數，但泰國隊全團包括教練、選手、工作人員和隨隊的泰國空手道協會會長、秘書長均確診。

泰國隊教練雅妮莎抱怨，哈薩克主辦這次亞錦賽防疫工作不力，在比賽的10天內只進行了一次病毒快速檢測，而且比賽場館擁擠、空氣不流通，訓練室和熱身室的空間狹小，選手和工作人員根本無法保持社交距離。

泰國隊由哈薩克返國後全隊染疫。（Thailand Karate Federation）

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